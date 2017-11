Eilenburger Schwimmhalle lädt zum 24-Stunden-Schwimmen ein

Eilenburg. Das nächste Wochenende wird für das Eilenburger Schwimmhallen-Team ein ganz langes. Und auch für Schwimmer, die sich einiges vorgenommen haben. Zum zehnten Mal steht das 24-Stunden-Schwimmen auf dem Plan, eine Benefiz-Veranstaltung, bei der alle sportlich Ambitionierten aufgerufen sind, für einen guten Zweck ihre Bahnen zu ziehen. Konkret heißt das: Sonnabend, 12 Uhr, ertönt in der Einrichtung an der Ziegelstraße der Startschuss – am Sonntag, 12 Uhr, ist Schluss.

Einmal zahlen – lange schwimmen

Das Prinzip des Wettkampfes ist einfach: Die Startgebühr von vier Euro ermöglicht den zeitlich unbegrenzten sowie erneuten Eintritt während des Events. Jeder Gast kann so lange und so weit schwimmen, wie er mag. Für jede absolvierte Bahn legt der Schwimmer fünf Cent in den Spendentopf und kann, wenn er mag, natürlich auch noch etwas aufstocken. Neu ist in diesem Jahr: Es wird nicht mehr nach dem Jüngsten und dem Ältesten unterschieden. Jeder Teilnehmer bekommt eine Medaille, auf der die Anzahl der zurückgelegten Bahnen steht – und das auch gleich, sobald er seine Teilnahme für beendet erklärt. Etwas größer fällt die Medaille für die drei Ersten auf der Damen- und auf der Herren-Strecke aus. Dann stehen noch drei Pokale bereit: einer für den Verein, der die meisten Bahnen absolviert hat, ein Wanderpokal für den besten Amateur-, also Nicht-Profi-Schwimmer-Verein, sowie ein Wanderpokal für den Verein, der gerechnet auf jeden Schwimmer den besten Durchschnitt erzielt. 2016 gingen 250 kleine und große Schwimmer an den Start. Insgesamt kamen 922 Kilometer zusammen, die über 1000 Euro Spenden an den Kinderfonds erbrachten.

Bestmarke bei 1180 Kilometern

Die bisher erreichte Bestmarke liegt bei 1180 Kilometern. Das Team um Michel Müller ist die ganze Zeit vor Ort, teilt sich auf Tag-, Nacht- und Tagschicht auf. Muss es auch. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, das auch nachts der eine oder andere Schwimmer seine Bahnen zieht.

Von Kathrin Kabelitz