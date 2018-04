Eilenburg

Dicht machen zum Abdichten: Die Sommerschließzeit in der Eilenburger Schwimmhalle muss in diesem Jahr über die Freien hinaus ausgedehnt werden. Der Grund: Die Schwallwasserbehälter sind leck. „Das krankt seit vielen Jahren. Die Sanierung ist eine dringende Notwendigkeit“, sagt Heiko Leihe, Leiter der städtischen Kulturunternehmung.

Behälter sorgen für Ärger

Ein Behälter ist für das Schwimmer-, einer für das Nichtschwimmerbecken zuständig. Sie messen jeweils etwa zweieinhalb Meter im Quadrat und nehmen das Wasser auf, das durch die weißen Gitter am Beckenrand schwappt. Von hier aus wird es der Aufbereitung zugeführt.

Schon seit Jahren machen die Behälter Ärger. Eine Spezialfirma verbrachte bereits 2016 einige Sommertage in tiefschattiger Umgebung. Die Behälter sind mit pechschwarzer Plastefolie ausgekleidet. Mitarbeiter schweißten Nähte der Bahnen zu großen Teilen komplett nach, prüften die Dichtheit Stück für Stück, spürten Reparaturbedürftiges auf. Doch auch nach dieser Aktion waren die Behälter nicht dicht. „Es wurde mehrfach weiter nach Leckagen gesucht. Aber es läuft weiterhin ständig Wasser durch das Mauerwerk in den Keller“, so Leihe. Ein Zustand, der nicht von Dauer sein darf, um die Bausubstanz nicht zu ruinieren. Deshalb sollen die Kunststoffbahnen nun komplett entfernt werden. Der Estrich soll geglättet und kritische Rohranschlüsse neu verlegt werden, bevor die Behälter mit neuem Kunststoff ausgekleidet werden.

Erhebliche Kosten

„Wegen der Trocknungszeiten für den Estrich ergeben sich lange Bauzeiten. Auch wegen des Preises mussten wir schlucken“, erklärt Heiko Leihe. Mit der Planung summieren sich die Kosten auf 80 000 Euro. Über die Auftragsvergabe wird nun im Stadtausschuss am Montag entschieden. Für die Sanierung soll die Sommerpause genutzt werden.

Von Heike Liesaus