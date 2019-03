Eilenburg

In der Ortsgruppe der Volkssolidarität Eilenburg-Mitte hat am Wochenende der Frühling Einzug gehalten. Traditionell feiern die Seniorinnen und Senioren den Beginn des Frühjahrs jeweils im Bürgerhaus der Muldestadt. Das ist eines der drei großen Feste im Jahr. Das gemütliche Beisammensein im großen Saal erfreut sich stets großer Beliebtheit.

Mit einem Treff an der Kaffeetafel starteten die Mitglieder der Volkssolidarität in den Samstagnachmittag. Wenn auch das Wetter draußen noch gar nicht an Frühjahr denken ließ, vermittelte die Stimmung drinnen Frohsinn. Inzwischen formierte sich der Shantychor De Klaashahns, ein Männerchor aus Warnemünde, auf der Bühne. Mit maritimen Songs von der Waterkant ging dann die Post ab und im Zuschauerraum schunkelten die Gäste fleißig mit.

Freude über die „tolle Stimmung“

Auch Hubert Kallus ist im Publikum und hat den Nachmittag genossen. „Ich singe selber sehr gern im Volkschor mit und bin daher ganz begeistert über den tollen Klang, den die Männer hier darbieten. Außerdem besuche ich regelmäßig die Veranstaltungen der Volkssolidarität“, lobt der Eilenburger in der Pause. Neben ihm sitzt Maria Lichtenberg, sie ist Vorstandsmitglied und freute sich ebenfalls über die tolle Stimmung. „Eine willkommene Gelegenheit, bei der man Bekannte treffen und ein bisschen tanzen kann“, fügte sie hinzu.

Veranstaltungen sind immer gut besucht

Neben den drei großen Veranstaltungen im Jahr bietet der Verein regelmäßige Treffs wie zum Beispiel Spiele- und Kaffeenachmittage. Am Samstag folgten der Einladung 260 Mitglieder. „Unsere Veranstaltungen sind immer gut besucht“, resümierte Vorstandsmitglied Gisela Kuhn, die auch der Vereinsvorsitzenden Christel Krauthoff für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Organisation und dem Zusammenhalt innerhalb der Ortsgruppe dankbar ist.

Auch zum Sommerfest und zur großen Weihnachtsfeier im Dezember erwartet die Volkssolidarität dann wieder viele Besucher.

Von Anke Herold