Eilenburg

Die Mitglieder des Seniorenrates hatten sich den Spielplatz der Generationen in Sprotta angeschaut. In der Beratung seien Ideen und Möglichkeiten der Umsetzung diskutiert worden, so Seniorenrats-Chefin Marianne Aster. Die Stadt wolle nun prüfen lassen, ob für ein solches Projekt Fördermittel beantragt werden können.

Sprotta als Vorbild

Im Seniorenrat sei eine solche Freizeitmöglichkeit für Eilenburg immer mal wieder im Gespräch gewesen, sagt Marianne Aster. Der Besuch in Sprotta habe dann endgültig die Idee reifen lassen. Auf rund 500 Quadratmeter Fläche garantierten in der Lindenallee Crosstrainer, Ruderbank, Barren, eine Feuerwehr, Schaukel und ein Kletterhaus Fitness pur in der Natur. Rund ein Jahr hatte es gedauert, bis das Projekt fertig war.

Kosten: 20.000 Euro

Insgesamt mussten dafür 2. 000 Euro aufgebracht werden. Davon flossen fast 5000 Euro aus der Bevölkerung ein, ebenso selbige Summe von der Gemeinde und 2000 Euro spendierte die Sparkasse. Die restlichen 8000 Euro kamen vom Heimatverein. Spendenaktionen wie diese hält Marianne Aster auch für Eilenburg denkbar.

Von Kathrin Kabelitz