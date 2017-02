Die Stadtbibliothek in Eilenburg befindet sich in einem Jubiläumsjahr. Seit 25 Jahren hat sie ihren Sitz im Haus 3 des ehemaligen Kasernengeländes in der Muldestadt. Seither gab es Höhen und Tiefen zu überwinden. Unter anderem das schlimme Hochwasser hatte der Einrichtung zugesetzt.