Eilenburg. Stadtfestvorbereitungen im Endspurt. Das Programm ist von der Eröffnung am Freitag, dem 9. Juni, um 18 Uhr bis zum Sonntagnachmittag prall gefüllt. Feuerwerk, jede Menge Musik, selbst Pooldance-Show und witzige Wettbewerbe sind angesagt. In der letzten großen Beratung vor dem Jahres-Event kam vor allem technische Probleme zur Sprache.

Nachtruhe: Gemeinsam mit den Caterern wurde entschieden: Das Musikprogramm ist in den Nächten zum Sonnabend und zum Sonntag jeweils um 1 Uhr zu Ende. So sollte das Schließen der Getränke-Wagen um 1.30 Uhr und das Festende zur Nachruhe ab 2 Uhr mehr Akzeptanz finden.

Pfandsystem: Es wird ein Pfandsystem für die Getränkebecher eingeführt. „Es dürfte von einigen als Mehrbelastung empfunden werden“, so Heiko Leihe, bei dem die organisatorischen Fäden in der Stadtverwaltung zusammenlaufen. „Aber für die Besucher wird es nichts Neues sein, alle kennen so etwas hinreichend von anderen Festivitäten.“ Damit wird sich nun weniger Vermüllung in der umgebenden Landschaft erhofft. Die Stadtwirtschaft hatte zwar jeweils das Festgebiet gereinigt, aber der Aufwand soll reduziert werden. Überquellende Tonnen und Papierkörbe, die es trotz vermehrter Leerungstouren an bestimmten Stellen gab, sollen der Vergangenheit angehören. Weil es beim Stadtfest verschiedene Getränkeanbieter gibt, sollen mit den gefüllten Bechern Wertmarken ausgeben werden – so dass sie von den Besuchern samt dem geleerten Behältnis überall im Fest-Gebiet wieder abgegeben werden können.

Glasverbot: Diesmal herrscht komplettes Glasverbot auch schon tagsüber, so dass es sich einfacher durchsetzen lässt.

Country: Der Sonntagnachmittag auf dem Markt ist besetzt. Das Duo „Ramona & Hannes“ wird die Besucher unterhalten. Das Country-Duo aus der Niederlausitz macht „Musik mit Herz und Verstand“. Die beiden interpretieren eigene Songs, Countrymusik und auch Stücke anderer Richtungen. Das passt dann perfekt zu den Naundorfer Feather Dancers, die vorher auftreten werden. Sie bringen mit Country,- Western,- und Irish-Dance Lebensfreude auf die Bühne.

Mehr Geschick: Das Trockenbootrennen, das am Sonntagnachmittag auf der Wiese am Wallgraben, dem Birner, ausgetragen wird, ist noch mehr auf Spaß getrimmt: Es soll nicht mehr vor allem schnell gerannt werden. Nun geht es auch um Geschick. Zwischendurch sind Gegenstände zu angeln, ist Zielwerfen mit Bällen angesagt. Nach wie vor geht es um originelle Kostüme. „Sechs Teams sind gemeldet. Zwei weitere könnte der Wettkampf- ablauf aber noch problemlos verkraften“, so die Info aus dem Rathaus.



Handelsgeschehen: Der Sonntag ist verkaufsoffen. Händler können ihre Geschäfte öffnen. Der Wochenmarkt am Donnerstag fällt kleiner aus, weil bereits die Bühne aufgebaut wird. Der Frischemarkt am Sonnabend entfällt.

Sicherheit: Es gab eine extra Sicherheitskonferenz. „Es wurden Vorkehrungen im Rahmen der Eilenburger Verhältnisse getroffen“, so Cheforganisator Heiko Leihe. Die Security werde an den Eingängen auch Rucksäcke kontrollieren.

Von Heike Liesaus