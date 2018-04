Eilenburg

Die Mitarbeiter der Remondis-Tochter Stadtwirtschaft lassen in der Eilenburger Innenstadt den Frühling noch mehr strahlen. Am Donnerstag kehrten sie beispielsweise an der Grünfläche auf dem Kreisverkehr Mühlgrabenbrücke den Winter aus. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Simone Georgi, Assistentin der Geschäftsleitung: „Beim ersten Pflegegang des Jahres gehört auch das Wegkehren des Splits dazu.“

Derzeit würden die zwölf Mitarbeiter der Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH aber auch die Rasenflächen in der Innenstadt sowie die an der Schwimmhalle mähen. Zudem blüht die Blumenuhr in der Rinckartstraße wieder in voller Schönheit. Hier hatten dreiste Diebe Anfang April 35 Tausendschönchen gestohlen. „Die sind jetzt nachgepflanzt“, so Simone Georgi.

Im Mai kommen neue Pflanzen und die Hängeampeln

Die Blühstreifen bei Müllers Eck und an der Schwimmhalle hatten wegen der recht sommerlichen Temperaturen im April in diesem Jahr leider nur eine relativ kurze Zeit in voller Blütenpracht. Bei der Stadtwirtschaft werden aber ohnehin schon die Vorbereitungen für den Sommer getroffen. Die Blumenuhr und die Rabatten in der Wallstraße erhalten im Mai die neue Bepflanzung. Außerdem sollen nach den Eisheiligen auch wieder blumengeschmückte Hängeampeln entlang der Leipziger / Torgauer Straße das Auge der Eilenburger erfreuen.

Von Ilka Fischer