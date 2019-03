Eilenburg

Ja, ist denn schon Ostern? Diese Frage könnte sich in diesen Tagen so mancher stellen, der der ehrwürdigen Osterregel folgt. Die besagt nämlich: Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, also dem Vollmond nach Frühlingsanfang. „Wenn man genauer hinschaut, endet es genau in diesem Jahr in einem sogenannten Osterparadoxon“, erläutert Peter Stapel von der Sternwarte Eilenburg. Denn der kalendarische Frühlingsanfang ist am 20. März und der nächste Vollmond war in den frühen Morgenstunden (etwa 2.40 Uhr) in der Nacht zu Donnerstag. „Die Folge nach der Regel wäre: Am 24. März ist Ostersonntag.“

Frühlingsanfang auf 21. März festgelegt

Doch Ostersonntag ist erst am 21. April, sagt Stapel und erklärt auch warum. In den Anfängen der christlichen Urgemeinden war man sich uneins über das Datum des höchsten Feiertages. Um Einigkeit in diese Situation zu bringen, berief der römische Kaiser Konstantin I. im Jahr 325 das Erste Konzil von Nicäa (heute Iznik in der Türkei) ein. Im damaligen Julianischen Kalender war der Frühlingsanfang auf den 21. März festgelegt, unabhängig vom exakten astronomischen Zeitpunkt. Zudem wird das Datum des Vollmondes zur Anwendung der Osterregel aus einer zyklischen Reihe von Vollmonddaten, die auf dem sogenannten Meton-Zyklus beruhen, bestimmt. Das bedeutet, der zyklische Vollmond fällt auf den 20. März 2019. Somit ist der Frühlingsvollmond für die Osterregel der 19. April und Ostersonntag damit am 21. April.

Von LVZ