Eilenburg

Das Jubiläumsjahr ist vorbei, doch von einem Leisertreten kann bei der Eilenburger Stunde der Musik wahrlich nicht die Rede sein. „Sieben sorgfältig ausgewählte Konzertprogramme versprechen im 71. Jahr interessante Einblicke in die Musikwelt mit namhaften Künstlern“, sagt Ernst Gottlebe. Über viele Jahrzehnte hatte der Eilenburger die organisatorischen Fäden in der Hand, bevor vor sechs Jahren der Musikverein übernahm und die Konzertreihe seitdem in bewährter Form fortführt. Der 83-Jährige arbeitet bei der Vorbereitung noch eng mit Andreas Hammermann vom Musikverein zusammen.

Hoher Bekanntheitsgrad – viele Offerten

Die Stunde der Musik zählt zu den wenigen kleineren Konzertveranstaltungen bundesweit, die trotz aller Hochs und Tiefs ihren festen Platz in der Kulturlandschaft haben. Dass sich die kleine, aber feine Musikreihe in der Szene weit herumgesprochen hat, spielt den Organisatoren dabei positiv in die Karten. „Wir bekommen mehr Offerten als wir verarbeiten können. Das zeigt, welchen Bekanntheitsgrad wir erreicht haben“, so Gottlebe. Die Künstler schätzen die Auftritte wegen des aufgeschlossenen Publikums, der guten Akustik und Atmosphäre sowie des Gedankenaustausches im Anschluss.

Stammgäste – doch auch neue Gesichter

Die Reihe hat ihr Stammpublikum, in dem auch immer wieder neue Gesichter zu sehen sind. Schüler beispielsweise. „Wir sind froh, dass Eilenburger Musiklehrer die Stunde der Musik bewusst in den Unterricht einbinden, um ihnen live Werke bedeutender Künstler näherzubringen statt nur von der CD“, erklärt Gottlebe.

Pianist gestaltet den Auftakt am Freitag

1. Februar: Pervez Mody eröffnet das Konzertjahr. Der in Eilenburg bei weitem nicht unbekannte, in Indien geborene Pianist, widmet sein Programm „Wiener Klassik“ ausschließlich dem Großmeister Ludwig van Beethoven. Es ist ein Vorgriff auf den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven im Jahre 2020.

Gitarrist zum dritten Mal in Eilenburg

8. März: Maximilian Mangold gilt als einer der künstlerisch interessantesten und gefragtesten deutschen Gitarristen mit einem proppenvollen Terminkalender, er ist mit vielen großen Orchestern unterwegs. Trotzdem kommt er nun zum dritten Mal nach Eilenburg. Jedes Mal bringt er einen anderen musikalischen Partner mit, diesmal die Solistin und Kammermusikerin Heike Nicodemus an der Traversflöte, eine gefragte Spezialistin auf ihrem Instrument.

Kammerduo erstmals in der Stadt

5. April: Auf seinen europaweiten Tourneen gastiert das Tschechoslowakische Kammerduo zwischen Konzerten in Österreich und Portugal erstmals auch in Eilenburg. Unter dem Titel „ Antonin Dvorák & Freunde“ ist besonders „Das geheime Bündnis“ zwischen Dvorák und Brahms hervorzuheben.

Junge Künstler treten im Mai auf

17. Mai: Jugendliche Instrumentalisten und Sänger, die zu den Besten des deutschlandweiten Wettbewerbes „Jugend musiziert“ zählen, musizieren. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in den 55 Jahren seines Bestehens bei „Jugend musiziert“ mitgemacht. Die deutschlandweite Finalrunde findet diesmal vom 6. bis 13. Juli in Halle/Saale statt. Seit fünf Jahren gibt die Stunde der Musik jungen Künstlern ganz bewusst diese Auftrittsmöglichkeit. Mit diesem Ansinnen sei er beim Musikverein auf großes Verständnis getroffen. Es sei bemerkenswert, so Gottlebe, was der Nachwuchs an Können bereits unter Beweis stellt.

Hommage zum 200. Geburtstag von Clara Schumann

13. September: Pianistin Micaela Gelius und Rezitator Alexander Wagner präsentieren Clara und Robert Schumann mit Johannes Brahms im Spiegel ihrer Freundschaft. Eine Hommage zum 200. Geburtstag von Clara Schumann geboren Wieck. Leipzigs renommierte Kulturinstitutionen und Künstler sowie internationale Gäste lassen Clara Schumann 2019 in ihrer Geburtsstadt mit dem Großprojekt Clara19 hochleben. Und auch Eilenburg bleibt seinem Markenzeichen treu, mit der Konzertreihe Jubiläen zu würdigen. „Wir erinnern an die bedeutende deutsche Pianistin und Komponistin, die eine für die damalige Zeit ungewöhnliche Frauenkarriere erlebte. Als Siebenjährige gab sie ihr erstes öffentliches Konzert“, sagt Ernst Gottlebe.

Kammermusik im Oktober

11. Oktober: Die Gäste können eine kammermusikalische Sternstunde mit Gewandhaus-Leipzig-Cellist Jürnjakob Timm, dem Solo-Cellisten Andreas Timm und dem Hochschullehrer und Pianisten Rolf Dieter Arens erleben.

Kupferquartett tritt im November auf

15. November: Engagierte Solisten der Oper Leipzig und Philharmonie Leipzig gründeten das Kupferquartett. Die Musiker spielen Werke von Beethoven und Dvorak. Der Beginn ist immer 19.30 Uhr. Karten für 12 Euro (ermäßigt 4 Euro) an der Abendkasse.

Von Kathrin Kabelitz