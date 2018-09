Eilenburg

Wer vom Umgang mit Spreiz- und Schneidwerkzeugen spricht, denkt in erster Linie an die Freiwillige Feuerwehr. Dass dies auch zur Ausbildung eines Kameraden des Technischen Hilfswerkes gehört, um bei Massen- oder Zugunfällen helfen zu können, erfuhren jetzt die Gäste des Tages der offenen Tür beim Ortsverband Eilenburg. Paul Joachim weiß, wie es geht. Der Gymnasiast hat im Frühjahr seine Grundausbildung absolviert, gehört jetzt zu den 40 Frauen und Männern, die die aktive Abteilung der Helfer in Blau bilden.

Mit Helm und Handschuhen geschützt durfte, wer wollte, sich beim Bedienen der Technik ausprobieren. Das braucht Kraft, rund 30 Kilogramm wiegt solch ein Spreizer, der deshalb von den Großen an Seilen befestigt wurde, damit die Kleinen ihn überhaupt halten und bewegen konnten. Dass viel Koordinations-Geschick vonnöten ist, musste Siggi Gredig (13), selbst Mitglied der Nachwuchstruppe im THW, erfahren, als er einen mit Wasser gefüllten Ballon schadlos aus einer Schale heben wollte. Einige Meter weiter warteten Bagger, Laster und Co. auf die kleinen Nachwuchs-Fahrer, die auf einer festgelegten Strecke denTHW-Führerschein ablegen konnten. „Erstmals ist ein Tunnel dabei“, so Constanze Franke. Mit eigens gebauten Fontänen nahm sich die Pumpengruppe, die zudem ihre Technik zeigte, des Wasser-Themas an.

Tag der offenen Tür Technisches Hilfswerk Eilenburg Quelle: Kathrin Kabelitz

Viele Besucher nutzten die Chance, mal hinter die Kulissen des THW zu schauen. Orstverbands-Chef Hans-Jörg Kamprath war zufrieden, 2019 soll es eine Wiederholung geben. Offizielle Gäste waren mit Vertretern des Landesverbandes, OBM Ralf Scheler und MdB Marian Wendt, der Präsident der THW-Helfervereinigung ist, auch. Maik Himmelreich und Thomas Schöbe-Güther wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt und Ingo Rohne bekam das THW-Helferzeichen Gold mit Kranz.

Auch die Funktion von Hebekissen wurde demonstriert. Quelle: Kathrin Kabelitz

Von Kathrin Kabelitz