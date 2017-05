Zschettgau. Kurt kann prima fauchen. Er ist der Tiger. Ole sitzt im Flieger mit dem großen roten Propeller. Ebenso sind Maximilian, Jamie und Leon als Affen und Theresa als Schlange schon voll in ihren Rollen: Ein kleines Stichwort genügt, schon singen sie den Song vom Stepptanz-Blaubeer-Krokodil, das nicht so gern jagen geht. Beim Dschungelfest, das die Zschettgauer Kita Tausend-Fühler in einigen Tagen in der Eilenburger Bader-Scheune feiern will, wird auch Premiere sein. „Als das Weihnachtsprogramm vorüber war, wollten alle unbedingt wieder Theater spielen“, erzählt Erzieherin Nadine Fritzsche, wie alles anfing. „Aber um welches Thema sollte es gehen? Irgendwann hatten zwei Kinder Dschungelbilder gemalt. Darauf sind dann alle eingestiegen.“ In den vergangenen Wochen haben die Tausend-Fühler reichlich Dschungel-Kontakt aufgenommen. Sie sind sogar in den Leipziger Zoo gefahren und auf Expedition durchs Gondwanaland gegangen. Kostüme wurden überall ausgeliehen, Requisiten gebastelt. Kleine Papierpalmen stehen auf den Esstischen und im Foyer wachsen grüne Blätter aus Krepp von der Decke. Vor allem musste sich eine Geschichte ausgedacht werden. Der Titel „SOS – Tausend-Fühler Notlandung im Dschungel“. Jamie kennt die Story: „Das Flugzeug fliegt, der Tank ist leer, die rote Lampe brennt, dann kommt die Notlandung und die Besatzung muss Kerosin suchen.“ Auf ihrem Weg treffen sie dann die lustigen Urwaldbewohner.

Von Heike Liesaus