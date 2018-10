Eilenburg

Der Eilenburger Tierpark, der im vergangenen Jahr erstmals die 70.000er-Besuchermarke knackte, befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Das belegen die jetzt bekannt gewordenen Besucherzahlen für die ersten drei Quartale dieses Jahres. Danach wurden bis zum 30. September 58.000 Gäste gezählt. „Das sind“, so ordnet Tierparkleiter Stefan Teuber diese Zahl ein, „zu diesem Zeitpunkt noch einmal 2000 Gäste mehr als im Rekordjahr 2017.“

Phantastisches Tierparkwetter

Zudem begann der Oktober auch wegen des derzeitigen tollen Herbstferienwetters phantastisch. Mit dem zweitägigen Halloweenfest am Ende des Monats wartet dann noch der größte Besuchermagnet überhaupt. 5000 Gäste haben hier schon mit den Tanzgruppen samt ihrer Feuershow mitgefiebert, mit der Riesenhexe Ambrosia gealbert und sich im Gruseltunnel gegruselt. Auch in diesem Jahr rechnet der Verein, der das Megafest mit viel ehrenamtlichem Engagement stemmt, wieder mit um die 2000 Gäste täglich.

Gemeinsames Ziehen am Gruselstrang

Die Akteure des Vorjahres ziehen dafür wieder gemeinsam am Gruselstrang. Die Parkeisenbahn wird ihre Runden durch den halloweenmäßig dekorierten Tierpark drehen. Doch es gibt auch eine Premiere. Erstmals können die Gäste einen Parcours durch das Außengehege des in Bau befindlichen Tropicanas absolvieren. „Die bereits schief, gerade und quer aufgestellten Robinienstämme, die im Außenbereich das Gitternetz tragenwerden, bieten sich dazu förmlich an“, hat Stefan Teuber schon einige spezielle Grusel-Ideen. Es wird in dieser Form übrigens eine einmalige Sache bleiben. Denn nach der im Frühsommer geplanten Eröffnung des Tropenhauses im nächsten Jahr tummeln sich an dieser Stelle dann bereits Kaiserschnurrbarttamarine und Goldkopflöwenaffen.

Lama Schoko liefert das Sahnehäubchen

Übrigens, auch wer es nicht gruselig mag, ein Besuch des Eilenburger Tierparks lohnt derzeit auch aus einem anderen Grund. Mit monatelanger Verspätung hat nun nach Lama Sahne auch Lamadame Schoko am 27. September ihr Fohlen zur Welt gebracht. Dass im Tierpark immer die Sahne vor der Schokolade kommt, daran hatten sich die Tierparkmitarbeiter längst gewöhnt. Doch eine Geburt Ende September stellt auch für Eilenburg ein „Sahnehäubchen“ dar. Das kleine Fohlen, das bereits munter seiner Mutter auf der Koppel hinterherläuft, dürfte der letzte Nachwuchs des Jahres 2018 sein.

Von Ilka Fischer