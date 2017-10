Eilenburger Torhaus wird zum Info-Zentrum für Besucher umgebaut

Eilenburg. Die Landesdirektion Sachsen hat dem Eilenburger Burgverein Fördermittel für den Umbau des Torhauses der Eilenburg zu einem Besucherinformationszentrum bewilligt. Bund und Freistaat Sachsen unterstützen das Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von rund 295 000 Euro. Die Gesamtkosten betragen rund 328 000 Euro. Die Förderung erfolgt in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Die restlichen Kosten trägt der Verein, teilte die Landesdirektion mit.

Mit dem geplanten Besucherinformationszentrum auf dem Burgberg will der Burgverein das Angebot der städtischen Touristinformation am Marktplatz ergänzen. Das neue Informationszentrum soll zur zentralen Anlaufstelle für die Besucher der Stadt werden. Es unterstützt zukünftig die Vermarktung der touristischen Angebote der Stadt und des Umlandes. Zudem bietet es sich als Ausgangspunkt für Führungen an. Der Burgverein wird zudem mit einer kleinen Ausstellung im Torhaus die Historie des Burgberges und der Region den Besuchern näherbringen. Das Vorhaben soll bis Ende 2018 realisiert werden.

Von LVZ