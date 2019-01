Eilenburg

Kim Fisher und Jörg Kachelmann kehren nach Jahren der Abstinenz als Moderatorenpaar des MDR-Riverboates auf den TV-Bildschirm zurück und Gast der ersten Sendung am Freitag war ein Eilenburger. Gemeinsam mit Hund Frida saß Trüffel-Jäger Gunter Kahlo mit Sänger und Moderator Gunther Emmerlich, Tierfilmer Andreas Kieling, den Schauspielerinnen Stefanie Stappenbeck und Adele Neuhauser, Comedian Rüdiger Hoffmann sowie Sänger Helmut Lotti in einer Runde.

Trüffelhund Frida beim MDR-Riverboat. Quelle: Kathrin Kabelitz

Mit dem Schafezüchten ging es los

Schäfer und Glaskünstler, damit hatte Kahlo einst begonnen. 2009 hat ihn das Trüffelfieber gepackt. In Eilenburg bietet er neben Glaskunst Trüffelprodukte an. Zwei Hunde hat er mittlerweile auf den delikaten Trüffelgeruch spezialisiert und sich mit ihnen auf einen Deal geeinigt. Die kleinen Exemplare der edlen Pilze können sie behalten, die großen bekommt das Herrchen. In Frankreich geht der Trüffeljäger regelmäßig mit Interessierten auf Tour, Mitte Januar das nächste Mal. Eine Erfahrung gibt er dabei gern weiter: Trüffeln ist – langsam gehen, stehen und Zeit haben.

Für Gunter Kahlo jedenfalls war die Zeit im Riverboat eine schöne Erfahrung: „Danke an das Team, das sich so toll und lieb gekümmert hat und Frida so verwöhnt hat.“ Wenn es nach ihm geht: „Gern wieder.“

Von ka