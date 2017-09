Eilenburger Unternehmen wollen noch schnelleres Internet – jetzt sollen sie zahlen

Der Ausbau des Breitbandnetzes in Eilenburg geht in die heiße Phase. Die Muldestadt ist Vorreiter in Sachen Digitale Offensive Sachsen. Trotzdem gibt es Unzufriedenheit im Rathaus: Fürs Gewerbe reichen die geförderten 50 Mbit/s Downloadrate meist nicht. Die Firmen wollen mehr – doch wer soll das bezahlen?