Eilenburg

Als Volker Krause dieser Tage früh gegen 4 Uhr von der Sirene geweckt wird, kann er beruhigt sein. Er weiß, die Eilenburger Kameraden der Feuerwehr machen einen guten Job. Später erfährt er, es ist der dritte Einsatz in dieser Nacht. Am späten Nachmittag brennt es wieder. Und Volker Krause wird klar: Mensch, zwischendurch arbeiten die doch auch noch. Dem Fleischer geht dieser Gedanke nicht aus dem Kopf, erst recht nicht, als er in Gesprächen immer wieder Beschwerden über das häufige Sirenengeheul in den vergangenen Sommerwochen klagen. Krause aber will sich nicht beschweren, er will Danke sagen, trommelt mit Volker Gegner, Tilo Palm, Andreas Born und Paul Tilo Geißler weitere Unternehmer zusammen. Auch OBM Ralf Scheler legt noch was drauf. Gemeinsam organisieren sie einen Grillabend für die Kameraden.

Frisches vom Grill und Süffiges vom Fass

Und so gibt es Frikadellen, Bratwürste und Steaks, ist der mit Bierfässern und Zapfhahn bestückte Lösch-Trabbi da, stehen für die Frauen der Kameraden Blumensträuße bereit. „Langt mal zu. Vielen Dank, Männer“, sagt Volker Gegner, der zuvor den Kameraden für „mit Hochachtung“ die stetige Einsatzbereitschaft hervorgehoben hat. Hitze und Trockenheit haben dem Feuerwehrtrupp um Wehrleiter André Zimmermann in den letzten Monaten zahllose Einsätze, vor allem wegen Ödland-, Feld- und Waldbränden, beschert, die viele Stunden an Nachtruhe, Freizeit, Familienleben aber auch Arbeitszeit gekostet haben. Auf über 260 ist die Zahl der Einsätze in diesem Jahr bereits gestiegen. Umso wütender sind die Kameraden, wenn wie in besagter Nacht gleich drei Feuer bewusst gelegt wurden.

Dank auch an Famillien und Firmen

Ralf Scheler fügte den Dank an die Familien an, die während der Einsätze auf die Freunde, Ehemänner und Familienväter verzichten müssen aber auch an die Arbeitgeber, die zur Sicherheit der Bürger auf ihre Mitarbeiter verzichten müssen. Feuerwehr-Chef André Zimmermann verhehlt nicht, dass die Aktion gut tun: „Es ist schön zu wissen, dass es Eilenburger gibt, die unsere Arbeit, die wir täglich und ehrenamtlich leisten, schätzen, nicht nur meckern und uns einfach mal Danke sagen.“

Von Kathrin Kabelitz