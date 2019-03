Eilenburg

Einer aufmerksamen Kassiererin ist es zu verdanken, dass am Sonnabend ein Diebstahlsversuch in einem Eilenburger Einkaufsmarkt fehlschlug. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Täter gegen 11.45 Uhr einen Einkaufswagen mit Waren in einem insgesamt mittleren dreistelligen Wert vollgeladen und versucht, durch die Eingangstür ohne zu bezahlen auf den Parkplatz zu gelangen. Die Kassiererin verfolgte den Mann, der offenbar bereits von zwei Komplizen erwartet wurde. Die drei ließen das Diebesgut auf dem Parkplatz stehen und flüchteten zu Fuß. In dem Einkaufswagen befanden sich unter anderem Lebensmittel, Schuhe und eine Drohne.

Beschreibung der Tatverdächtigen

Zwei der Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden. Person eins: männlich, 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, gestreifte Lederjacke, oben in blau, rot, weiß. Person 2: männlich, 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze, helle Jeans, weiße Turnschuhe.

Wer Hinweise geben kann – auch zum Beispiel zu Kennzeichen eines benutzten Fahrzeuges, kann sich an die Polizei in Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, 04838 Eilenburg, Tel. 03423/664-100) wenden.

Von lvz