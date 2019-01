Eilenburg

Der Volkschor Eilenburg ist ein Chor mit Tradition: 1959 wurde er von Lehrerinnen und Lehrern gegründet, seitdem hat er das alljährliche Neujahrskonzert etabliert, Patenschaften zu anderen Chören aufgebaut und auch einige Chorleiter schon überlebt: vier an der Zahl waren es. Anfang letzten Jahres dann war es einmal wieder so weit, der damalige musikalische Leiter Jürgen Burkhardt kündigte an, die Chorleitung abgeben zu wollen: „Er war ein musikalisch hervorragender Leiter und plötzlich standen wir dann ohne da“, erinnert sich die Vorsitzende des Volkschors Katrin Donath. Ein Nachfolger musste her, aber selbst als Burkhardt die Chorleitung aus gutem Willen dann doch noch in den Sommer hinein übernahm – die Suche gestaltete sich äußerst schwierig.

Chor hat nach neuem Leiter gesucht

„Chorleiter sind nicht so dicht gesät“, sagt der Vorsitzende Jürgen Glück. Und Chorleitung, das könne auch nicht jeder, „da gehört schon was dazu“. Zuallererst nämlich eine Ausbildung – und dann noch das gewisse Etwas. „Die Chemie muss stimmen, und man muss auch ein bisschen was können. Zum Beispiel hören, wenn hier jemand falsch singt und dann auch korrigierend eingreifen.“ Die Ansprüche sind hoch und der Volkschor tat viel, um den geeigneten Mann oder die geeignete Frau zu finden: Sie wandten sich sogar an den Deutschen Chorverband, doch auch das half nicht. Trotz alledem wurde mutig das Programm für das Neujahrskonzert in Angriff genommen.

Der Volkschor konzipierte es trotz allem mit dem Eilenburger Musikverein und intensivierte parallel die Suche nach einem geeigneten Leiter – denn ohne, das war allen klar, wird das nichts. „Wir sind ja alles Laien“, sagt Jürgen Glück ganz bescheiden. Und trotzdem: „Ein Chor der so lange existiert, erkennt schnell, ob er mit einem Chorleiter klar kommt oder nicht“, erklärt er.

Neuer musikalischer Leiter ist erst 21

Was muss der ideale Chorleiter also können? „Was muss er nicht können?", fragt ein junger Mann mit dunkelroter Krawatte unter dem grauen Pullunder da lachend zurück. Tobias Orzeszko kam als Rettung aus dem Schlamassel: Ausgebildeter Chorleiter mit Erfahrung, Cembalist und Organist, mehrfacher Preisträger, wohnhaft in Leipzig, geboren an der Lahn, dort wo der Volkschor 1993 seinen ersten Auftritt in Westdeutschland absolvierte. 1993, da war Tobias Orzeszko allerdings noch nicht einmal geboren – er ist jetzt gerade einmal 21 Jahre alt.

Sänger sind im Schnitt fast 64 Jahre alt

„Das Durchschnittsalter bei uns ist 63,8 Jahre“, lächelt die Vorsitzende Katrin Donath und wahrscheinlich wussten alle was das heißt: eine ganz schöne Umstellung. „Klar gab es ältere Mitglieder, die anfangs etwas skeptisch waren“, berichtet Jürgen Glück. Aber am Ende hatten sie wohl kaum eine Wahl. Der Kontakt zwischen dem Chor und Orzeszko kam auf inoffiziellem Wege über die Torgauer Musik-Professorin Elvira Dreßen zustande. Sie sprach ihren jungen Studenten an der Hochschule für Musik und Theater direkt an. Eine Woche nach dem ersten Kennenlerngespräch im September stand Tobias Orszesko dann in seiner Funktion als Chorleiter vor ihnen.

Volkschor hat Volltreffer gelandet

„Ich muss mit einer Gruppe umgehen und sie führen können“, sagt der 21-Jährige, das sei die wichtigste und die schwierigste Aufgabe eines Chorleiters. „Und ein Gruppengefühl heraufbeschwören.“ Es gelingt ihm. Er ist auch in der Lage, die Dynamik des Volkschores beisammen zu halten, gut auf jede einzelne Stimme zu hören. Es scheint, der Volkschor Eilenburg hat einen Volltreffer gelandet.

Nun steht das Neujahrskonzert bevor

Das ist gut, denn es gibt viel zu tun: „Ich musste ein Repertoire quasi nachlernen“, erzählt der Hesse. Denn das Programm für das Neujahrskonzert stand bereits fest. Ein paar neue Stücke wird Orzeszko dem Repertoire des Chores doch hinzufügen, Gospels und Spirituals kommen darin dann ebenso vor wie Volkslieder. „Der Chorleiter ist dafür zuständig, er muss das erkennen und geschickt auswählen. Wenn uns etwas gar nicht passt, werden wir es schon sagen,“ lächelt Jürgen Glück da nur. Die neue Gruppendynamik ist also im Werden – das Neujahrskonzert am 25. Januar im Bürgerhaus kann kommen.

Von Anna Flora Schade