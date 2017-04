Eilenburg. In den letzten Jahren hat sich die Wohnungsgenossenschaft Eilenburg (WGE) darauf konzentriert, ihre mehr als 1300 Wohnungen zu modernisieren und auch in das entsprechende Umfeld zu investieren. Auch 2017 soll sich daran nichts ändern. Zu sehen ist das seit diesem Monat in der Hochhausstraße, in der die Genossenschaft dem Wegenetz eine Frischzellenkur verpasste. „Anfang dieser Woche wurden 20 Hauseingänge mit neuen Sitzbänken ausgestattet. Das sorgt für Behaglichkeit und Gespräche in der kommenden warmen Jahreszeit“, fügt Genossenschaftsvorstand Thomas Meinhardt an.

Ideenaustausch in der Gemeinschaft

Die Gemeinschaft und der enge Kontakt zu den Mitgliedern liegt ihm am Herzen. Die „menschliche“ Note solle nicht verloren gehen. Deswegen wird auch in diesem Jahr gleich mehrmals gefeiert. Vergangenes Wochenende veranstaltete die WGE das traditionelle Frühlingsfest. „Im Sommer organisiert die WGE in den Wohngebieten drei Wohngebietsfeste“, kündigt Meinhardt an. Die Weihnachtsfeier im Bürgerhaus beschließt das Jahr. Das soll nicht nur die Genossenschaftsmitglieder und ihre Familien zusammenbringen, sondern auch als Plattform zum Ideenaustausch fungieren. „Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man bei uns selbstbestimmter wohnen und auch Ideen mit in die Gemeinschaft einbringen kann. Dazu kann es bei uns, im Vergleich zu normalen Mietwohnungen, keine Eigenbedarfskündigungen geben. Das schafft Sicherheit“, wirbt der Vorstand. Das muss er, denn Leerstand ist auch bei der WGE kein Fremdwort. Nach Meinhardts Angaben liege der aktuell bei rund zehn Prozent. „Der Zuwachs findet in Eilenburg zu Zeit vor allen Dingen im Neubaubereich statt.“ Dort, auf der „grünen Wiese“, investiere auch die Stadt viel Zeit in Projekte. „Wir sagen: Vergesst die Innenstadt nicht und unterstützt auch uns mit Ideen“, betont Meinhardt mit Blick auf die kommenden Jahre.

Gesund finanzierte Zukunft

Auch in Zukunft will die WGE keine unnötigen Risiken eingehen. „Wir wollen von alten Kreditverbindlichkeiten wegkommen und führen deswegen nur gut überlegte Maßnahmen durch, die wir gesund finanzieren können“, so Meinhardt. Dazu gehörten in den vergangenen Jahren unter anderem Wohnungsmodernisierungen. Aktuell befinden sich die Planungen für den Anbau von 24 Balkonen am Schützenplatz in den letzten Zügen. Geplant ist die Umsetzung im August. Das Gebiet werde gerade wegen der Nähe zu Bahnhof und S-Bahn immer wieder nachgefragt. Um dem gerecht zu werden, will die WGE noch freie Wohnungen bezugsfertig herrichten. „Die altersgerechten Badumbauten für die älteren Mitglieder erfolgen kontinuierlich über das Jahr und nach Bedarf und Wunsch“, teilt der Genossenschaftsvorstand mit. Dazu gehört auch der Aufbau von Fahrrad- und Rollatorboxen.

Von André Pitz