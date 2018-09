Eilenburg Bürgerfragen - Eilenburger bewegt Hochwasserschutz und Müllproblem Hochwasserschutz, Hundehaufen im Sandkasten, aber auch der monatelange Bau der B 107 – die meist älteren Besucher der Einwohnerfragestunde in Eilenburg-Ost hatten viele Fragen

Noch bis Ende November sollen die Brückenbauarbeiten an der B 107 in Eilenburg andauern. Wer über die Bundesstraße in die Muldestadt will, muss bis dahin den Weg über die Ortsumgehung und vom Osten her in die Stadt nehmen. Quelle: Foto: Wolfgang Sens