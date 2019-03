Eilenburg

Beim Besuch des Schwerhörigenvereins am Mittwoch gab es für Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler gleich zwei neue Sachen. Zum einen wurde er erstmals von der Vorsitzenden Helga Jahn an die Hörschleife angeschlossen. Zum anderen erwies sich der Weg zur Begegnungsstätte in der Eckartstraße als einfacher. „Die Schlaglöcher sind verschwunden, das gesamte Karree hat eine Aufwertung erfahren“, verwies der Stadtchef gleich zu Beginn.

Dem stimmten die rund 30 Gäste zwar gern zu, hatten aber dennoch den Wunsch, nun noch die beräumte Fläche in der Rollenstraße zu begrünen. Ralf Scheler nahm das mit, verwies aber darauf, dass die an dieser Stelle vorgesehene Bebauung zwar nicht gleich morgen komme. „Doch es gibt einen Interessenten.“ Ein Bau in drei, vier Jahren wäre daher realistisch.

Gärten in Ost und auf dem Berg

Um das Grün ging es auch in Sachen Kleingärten. Am Grünen Fink, so trat der Stadtchef Befürchtungen entgegen, werde kein einziger Kleingarten den geplanten Eigenheimen weichen müssen.

Anders sieht das dagegen bei den Mietergärten Am Ehrenfriedhof 3 bis 8 aus. Wie die Recherchen der LVZ ergaben, wurden den Mietern die rund 180 Quadratmeter großen Gärten, die diese zum Teil seit Jahrzehnten hinter dem Haus in Obhut hatten, zum 31. Januar gekündigt. Derzeit werden diese zum Teil noch beräumt. Vorstellbar sei, dass der neue private Eigentümer hier drei, vier Eigenheime bauen lassen will, erklärte der Oberbürgermeister. Ein Statement des neuen Besitzers, der sich derzeit nicht in Deutschland aufhält, war am Donnerstag für die LVZ nicht zu bekommen. Auf jeden Fall, so die Schlussfolgerung von Ralf Scheler, sei frühestens in drei, vier Jahren mit Baurecht zu rechnen. Bisher habe die Stadt noch nicht mal einen entsprechenden Bauantrag erhalten.

Doppelhaushalt heißt nicht doppeltes Geld

Bei weiteren angesprochenen Problemen hatte der Oberbürgermeister immer die gleiche Antwort. Denn sowohl den stinkenden Stadtparkteich, die gesperrte Treppe zum Rosarium und einen Fahrstuhl am Rinckart-Haus hätte die Stadt zwar im Fokus. „Doch uns fehlt dafür das Geld. Wir haben zwar jetzt gerade den Doppelhaushalt 2019/2020 beschlossen. Doch Doppelhaushalt bedeutet leider nicht doppeltes Geld.“

„Kein Straßenausbaubeitrag ist nicht sozialer“

Ums Geld ging es auch bei den ebenfalls thematisierten Straßenausbaubeiträgen. Hier machte Ralf Scheler klar, dass er für den Erhalt der Satzung sei, auch „wenn wir vielleicht noch mal was an den Prozenten machen können“. Bisher habe in Eilenburg auch noch kein Grundstückseigentümer wegen dieses Beitrages sein Haus verkaufen müssen. Doch wenn die Einnahme aus der Satzung wegfällt, müsse die Stadt, die jedes Jahr um einen ausgeglichenen Haushalt ringen muss, seiner Meinung nach über die Erhöhung der Grundsteuer nachdenken. Für sozial hält er das allerdings nicht. „Denn die Beiträge kann der Vermieter nicht auf die Mieter umlegen, die Grundsteuer über die Nebenkosten schon.“

Von Ilka Fischer