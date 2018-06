Eilenburg

Auf geht‘s! Daniel Kwaku Sarpong aus Ghana ist in seinem Element und feuert die Jugendlichen, die in der 7. bis 10. Klasse der Schule Am Bürgergarten in Eilenburg lernen, in noch mal so richtig an. Eins, zwei-drei, vier – klatschen die Jugendlichen mit, dann im gleichen Takt bums, bums, bums, bums. Am Schluss folgt das Stakkato.

Förderverein engagierte die Gruppe

Steffi Wemme, Lehrerin und zugleich Vorsitzende des Fördervereins der Schule in der Belian-Straße, sagt: „Wir wollten unseren Schülern natürlich auch Spaß und Freude bereiten, aber dabei auch mal über den Tellerrand schauen.“ Daher hätte der Förderverein die Gruppe Black & White engagiert. Diese will Kinder und Jugendliche motivieren, sich für weltweite Zusammenarbeit, friedliche Konfliktlösungen und Menschenrechte stark zu machen. Dazu reist sie an Schulen.

Schüler begeistert

Die Truppe, die sich aus Musikern aus Ghana, Uganda und Kongo zusammensetzt, hat in Hessen ihr Zuhause und nun auch in der Eilenburger Förderschule mit Schwerpunkt Lernen Station gemacht.

Nadine Schilke, die selbst in ihrer Freizeit in der Konga-Arbeitsgemeinschaft trommelt, sagt: „Es ist faszinierend, wie schnell die Musiker trommeln können.“

Für die 14-jährige Lisa-Marie Conrad ist das Trommeln dagegen eine ganz neue Erfahrung. „Das würde ich durchaus mal öfter machen.“ Das gilt auch für das Tanzen und Singen, das in anderen Workshops vermittelt wurde.

Jan Phillipp Baumann (14) schwärmt am Ende des Tages über das Singen „in einer Sprache, die ich noch gar nicht kannte“. Doch dank der fachkundigen Unterstützung klappt es, dass sogar Suaheli-Lieder wie Jambo und Banao aus ganz vielen Kehlen tönen.

Von Ilka Fischer