Eielnburg

Viele Regenschirme, gut 200 Tänzer, zwölf Vereine und viele Schaulustige bevölkerten am Sonntagnachmittag für kurze Zeit den Eilenburger Marktplatz. Blitzartig gemeinsam auftreten, irgendetwas zusammen machen – das nennt sich Flashmob.

Zur Galerie Ein Flashmob sorgte am Sonntag in Eilenburg für Aufsehen.

Organisator Mike Erler

Organisator des kurzen Musik- und Tanzspektakels war Mike Erler. Gemeinsam mit den Eilenburger Tanzgruppen und den Vortänzern Kevin und Yvette gelang es dem Team, gut 300 Menschen auf den Marktplatz zu locken. „Wir sind geflasht, kann man schon sagen, wieviel Leute sich jetzt schon auf dem Markt eingefunden haben“, rief Moderator Matthias Gürke von der Rathaustreppe durchs Mikrofon. „Haut euch nicht die Köpfe ein, sondern tanzt lieber – ist die Idee, die dahinter steckt“, fasste Organisator Mike Erler zusammen und erinnert dabei an den ersten Flashmob vor zwei Jahren. Zu der Zeit, als gerade die Fußball-EM in Frankreich mit Gewalt und Terror einherging.

Premiere vor zwei Jahren

„Damals haben wir das erste Mal ein Zeichen gesetzt“, erklärte der Tanztrainer und freute sich, dass auch Oberbürgermeister Ralf Scheler mit dabei war. „Ich habe die Schirmherrschaft sehr gerne übernommen und festgestellt, dass der erste Flashmob schon Wirkung gezeigt hat, denn die Weltmeisterschaft in Russland verläuft ja bisher gewaltfrei.“ Die drei Tanzdurchgänge mit eine Welle am Schluss wurden von mal zu mal besser. Nach gut einer Stunde war das Spektakel vorbei. Andres Born hatte die gesamte Technik fest im Griff und die Stadtwerke Eilenburg stellten eine Hebebühne zur Verfügung. Von dort aus wurde gefilmt. Das Video soll nun schnellstmöglich geschnitten und im Internet verbreitet werden, so dass von der Muldestadt die Botschaft „Tanzen gegen Gewalt und Terror. Wir setzten ein Zeichen in Eilenburg 2018“ in die Welt hinaus geschickt werden kann.

Von Anke Herold