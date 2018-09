Eilenburg

Der Eilenburger Chris Daiser ist in puncto saubere Umwelt immer wieder in seiner Heimatstadt unterwegs. So war es auch am Dienstag, als er das schöne Wetter und das Niedrigwasser nutzen wollte, um an der Insel Alsen, einem See, der sich auf dem Weg zur ehemaligen Gaststätte Amsel nahe der Bundesstraße 87 befindet, Müll aufzusammeln. Dabei machte er einen ziemlich ungewöhnlichen Fund, der einen doch mulmigen Eindruck hinterlassen hat.

Granate ohne Zünder

„Nachdem ich allerlei Schutt entdeckt habe, wie Porzellan, Plastik, Gummistiefel und Metallverstrebungen, ist mir ein Metallstück besonders ins Auge gefallen. Ich wusste erst nicht, ob es sich nur um einen Auspuff handelt, aber nachdem ich es zur Seite geneigt habe, wollte ich vorsichtshalber mal die Polizei zur Klärung hinzuziehen“, erzählt er.

An diesem Gewässer fand der Eilenburger die Granate ohne Zünder. Quelle: Chris Daiser

Beamte des Reviers hätten ihm dann bestätigt, dass es sich offenbar um eine Granate handele. Sie verständigten Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Dresden, die das Geschoss fachgerecht entsorgten. „Es war eine etwa 40 bis 50 Zentimeter lange Granate ohne Zünder“, sagte gestern Eilenburgs Revierleiter Harald Schmich. Weitere Maßnahmen, die auch die Bevölkerung betroffen hätten, mussten aber nicht eingeleitet werden.

So ganz kalt hat Chris Daiser der Fund dennoch nicht gelassen. Man denke in solch einem Moment auch mal darüber nach, „wie es zu Kriegszeiten wohl war und was für eine Angst die Leute damals gehabt haben müssen.“

Von Kathrin Kabelitz