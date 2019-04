Eilenburg

Im Fall des vermissten Oliver Schneider (31) aus Eilenburg steht die Polizei vor einem Rätsel. Derzeit gebe es keine neuen Hinweise auf seinen möglichen Aufenthaltsort. Das teilte Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Vermisstenfahndung laufe nach wie vor, gestalte sich aber schwierig mangels neuer Erkenntnisse.

Such-Aktionen ohne Erfolg

Oliver Schneider war am 8. Januar das letzte Mal von einer Nachbarin gesehen worden. Am 9. Januar hatte er mit seinem Betreuer einen Termin beim örtlichen Jobcenter, erschien dort aber nicht. Seither gilt er als spurlos verschwunden. Am 12. Januar wurde dann sein Fahrrad in einem Gebüsch an einem Einkaufsmarkt in Eilenburg gefunden. Such-Aktionen der Polizei wie zuletzt Ende Februar im Umfeld des ehemaligen Chemie-Werkes in Eilenburg und ein Beitrag in der MDR-Sendung „ Kripo live“ blieben ergebnislos, ebenfalls brachten die regelmäßigen Veröffentlichungen der Familie im sozialen Netzwerk Facebook nichts.

So sieht Oliver aus

Die Polizei beschreibt Oliver Schneider, der viele Jahre auch in Bad Düben lebte, folgendermaßen: 1,65 Meter groß, scheinbares Alter 40 bis 45 Jahre, schlanke Gestalt, kleine Knollennase, dunkelblonde, kurze Haare. Zuletzt trug er schwarze Turnschuhe, eine schwarze Mütze mit einem weißen Aufdruck „LE“, hellblaue Jeans, eine dunkelgraue Jacke und einen grünen Rucksack. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Leipzig unter Telefon 0341 96646666 zu melden.

Von nf