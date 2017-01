Eilenburg. Rehasport heimatnah, auch im ländlichen Raum zwischen und rund um Eilenburg, Bad Düben, Torgau. Das hat sich André Vogel zur neuen Aufgabe gemacht. Finanziellen Anschub dafür will er nun per Crowd-Funding-Aktion organisieren, heißt: Menschen, die sich für diese Idee begeistern, sind dazu aufgerufen, sich finanziell einzubringen. Das Ganze läuft über die Internet-Plattform Start-Next. Aber wer will, kann den Eilenburger auch direkt kontaktieren. Den Spendern winken Dankeschöns.

Trägervereine

„Rehasport wird von den Krankenkassen bezahlt. Doch um die Kurse durchzuführen, sind Trägervereine nötig, die sich um die Organisation und die Ausbildung von Übungsleitern kümmern“, erklärt Vogel. Er will die Vereine bei Organisation, der Durchführung und Abrechnung der Angebote unterstützen.

In Eilenburg-Ost läuft der Kurs zum Beispiel schon donnerstags ab 18.30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule. „Es ist gar nicht so einfach, freie Hallenzeiten zu finden“, erklärt Vogel. Nun ist für den Kegelsportverein, der in diesem Fall der Träger ist, an diesem Tag die Zeit bis 22 Uhr reserviert. Ab 20.15 Uhr startet der Zumba-Kurs, der könnte auch 20.30 Uhr starten, falls eine weitere Reha-Gruppe zusammenkommt, wäre noch dazwischen Zeit.

Lizenz für Reha-Sport

Der 32-Jährige Metallbautechniker kam nach einem schweren Arbeitsunfall 2011 zum Metier, er hat selbst mit Einschränkungen zu leben. „Seitdem mache ich zwei Mal die Woche Physiotherapie“, erzählt er. Aber er hat inzwischen auch die Vereinsmanager-C-Lizenz. Der ehemalige Dommitzscher und heutige Eilenburger war und ist leidenschaftlicher Kegler, baute eine Behindertengruppe sowie Rehasport in Kooperation mit seinen Vereinen auf. Ein Angebot gibt es deshalb bereits im Mockrehnaer Ortsteil Langenreichenbach. Mittlerweile hat er die Rehasport-Lizenz in der Tasche, kann selbst Kurse leiten. Und er hat eine Firma namens fit ´n´ mobil gegründet, um der Mission einen Namen zu geben, Reha-Sport überall hinzubringen, für alle Altersgruppen und für verschiedene Indikationen möglich zu machen. „Innere Medizin, Herzsport, Psychiatrie wie die Behandlung von ADHS“, nennt er Beispiele. „Mit dem gesammelten Geld sollen auch neue Übungsleiter ausgebildet werden, um alle Bereiche abzudecken. Ich mache noch meine Übungsleiter-Lizenz für Innere Medizin im April/Mai 2017 und möchte schnellstmöglich den Herzsport in Eilenburg ermöglichen.“

Sicherung für den Ernstfall

Doch für den Herzsport wird nicht nur ein Arzt benötigt, der in der gesamten Kurszeit anwesend sein muss, sondern auch ein Defibrillator, welcher im Ernstfall das Leben der Patienten retten soll. Für zirka 100 Euro monatlich würde ihn das örtliche Krankenhaus zur Verfügung stellen. Macht also 1200 Euro pro Sportstätte im Jahr. Anmeldung und Lizenzierung für Trägervereine, Kurse und Kursstätten kosten ebenfalls, ebenso die Sportgeräte, die nicht überall vorhanden sind.

Dankeschöns vorbereitet

„Wer dieses Projekt unterstützt, der hilft nicht nur seinen Mitmenschen, denen es nicht so gut geht, sondern auch sich selbst, wenn es einen persönlich trifft“, hofft er möglichst viele Unterstützer zu mobilisieren. Dankeschöns hat er auch vorbereitet: Da gibt es Dankesschreiben, aber auch Fünfer-Karten für Zumba oder Tai Chi. Selbst ein Dankeschön-Gedicht ist für 50 Euro zu haben. Insgesamt will André Vogel 5000 Euro einwerben.

Kontakt gibt es unter Telefon 0173-5769637 oder per E-Mail andrevogel@outlook.de. Die Crowd-Funding-Aktion läuft über www.fit-n-mobil.de.

Von Heike Liesaus