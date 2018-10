Eilenburg

Deutschland klickt Danke – Eilenburg klickt für Ellen Häußler. Die 67-Jährige, die im Ortsteil Kospa-Pressen aufwuchs und hier bis heute gemeinsam mit ihrem Mann in einer Art Familienhof-WG lebt, gehört zu den 554 Ehrenamtlern, die bundesweit für den Deutschen Engagementpreis nominiert worden sind. Die Abstimmung dafür läuft noch bis zum 22. Oktober.

Alles dreht sich um die Jugend

Eins vornweg: Ihre 67 Lebensjahre sieht man der einfach immer perfekt frisierten und gekleideten Frau nicht an. Und sie selbst fühlt sich ja auch längst nicht so alt. Vielleicht auch, weil sie ihre sechs Enkel im Alter von heute 7 bis 22 Jahren alle maximal einen Hof entfernt weiter aufwachsen sieht, sich bei ihr immer viel um die Jugend dreht. Und einen jugendlichen Anstrich hat auch ihr Engagement – egal ob als Schatzmeisterin beim Fußball, als Lese-Patin und sogar als Stadträtin.

Beispiel 1: FC Eilenburg

Beispiel 1, FC Eilenburg: Dass sie bei den Fußballern, die Ellen Häußler für den Preis vorgeschlagen haben, landete, liegt an Enkel Jonathan. „Er war sechs oder sieben und wollte Fußballer werden.“ Das Omataxi sei gebucht worden. Er selbst habe dann aber nur kurze Zeit gespielt, erinnert sie sich. Doch sie sei geblieben.

Für den FC Eilenburg ein Glücksfall, der eintrat, auch weil sie nur schwer „Nein“ sagen kann. Als studierte Verfahrenstechnikerin war ihr das Vereinsmanagement nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. „Doch man kann sich überall einarbeiten“, das hat sie auch bei ihrem abwechslungsreichen Berufsleben erfahren. Nach der ersten Arbeitsstelle in Leipzig wechselte sie 1978 ins ECW, wurde arbeitslos, fand zunächst als ABM-Kraft und später fest angestellt eine Stelle beim Abwasserzweckverband. 1998 wurde sie von der Stadt als Baudezernentin abgeworben. Auch hier musste sie sich in ein neues Metier einfuchsen. „Aber ich habe von jedem Wechsel auch profitiert, das Alte immer auch im Neuen anwenden können“, schätzt sie rückblickend ein. „Geht nicht – gibt‘s nicht“, lautet ihr Credo, ein Sprüchebuch mit diesem Titel wurde ihr wohl auch deshalb von „ihren“ Bauleuten beim Abschied geschenkt. Auch bei der neuen Tätigkeit als Betriebsleiterin bei Celeton oder später bei Vertretungen im Landgut kamen ihr ihre Wissbegier und Beharrlichkeit zugute.

Und obwohl sie selbst nie ernsthaft einen Ball kickte, beförderte sie über ein Jahrzehnt alle Gelder beim FC Eilenburg in die richtigen Kanäle, akquirierte Fördermittel, führte Sponsorengespräche. Bis heute steht sie ihrem Nachfolger in der Geschäftsstelle, der im Gegensatz zu ihr in Teilzeit angestellt ist, beratend zur Seite und kümmert sich nach wie vor um die Mitgliedsbeiträge oder ist beim Pokal der Stadt Eilenburg dabei.

Beispiel 2: Lesepatin

Beispiel 2, Lese-Patin: Über ihre zwei Töchter und die Enkel war sie von Beginn an mit der vor zehn Jahren gegründeten freien Grundschule Cultus Plus verbunden. „Seitdem bin ich hier als Lesepatin aktiv.“ Das steckt offensichtlich an. „Inzwischen sind wir zehn Leute, die sich in das wöchentliche Angebot reinteilen.“ Die über Sachsen ausgezahlte Ehrenamtspauschale fließt dabei größtenteils an die Schule zurück. Denn damit lassen sich dann Bücher oder unlängst der Musicalbesuch finanzieren. Und es gibt auch noch Raum für Neues: Seit einem Jahr leitet sie hier das Ganztagsangebot Schülerzeitung.

Beispiel 3: Freie Wähler

Beispiel 3, Freie Wähler: Die Jugend hat Ellen Häußler auch bei ihrer Arbeit als Stadträtin der Freien Wähler im Blick. Und für die Kommunalwahlen im Mai 2019 ein passendes Wahlziel: „Ich möchte, dass wir die jüngste Fraktion werden.“ Erste Kontakte gebe es, doch „wir brauchen noch mehr vielseitig interessierte junge Leute“. Dass die Stadt in Sachen Kinderbetreuung und Schullandschaft gut aufgestellt ist, reiche nicht. „Wir müssen beispielsweise auch unsere wirklich tolle Kultur- und Sportlandschaft erhalten. Da haben wir viel tolles Engagement.“

Neben Ellen Häußler wurde als zweite Nordsächsin Christine Adam vom Seniorenclub Selben/Zschepen nominiert. Neben mehreren von einer Fach-Jury vergebenen Preisen gibt es den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis, die Ellen Häußler gern für die Erneuerung des Kunstrasens im Nachwuchszentrum des FCE spenden würde. Abstimmen geht noch bis zum 22. Oktober unter www.deutscher-engagementpreis.de

Von Ilka Fischer