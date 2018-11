Eilenburg

Fit wie ein Turnschuh ist Irma Heinrich zwar nicht mehr ganz, „doch bis auf die Knochen“ geht es ihr gut. Der Sport aber begleitete die Eilenburgerin ein Leben lang – und das zählt mittlerweile stolze 100 Jahre. Noch immer bringt sich die Seniorin jeden Morgen mit ein paar Übungen in Bewegung. Am Montag aber wurde vor allem eins – das Jubiläum gefeiert. Bevor es am Abend in die Schloßaue ging, kamen die Gratulanten vorbei. Zu ihnen gehörte der Oberbürgermeister, etwa drei 100-Jährigen kann er im Jahr gratulieren. „Sie zählen zu den fittesten“, erkannte Ralf Scheler respektvoll an.

Extra zum Geburtstag wurde ein Buch angelegt, in das die Gäste Irma Heinrich eine Widmung schreiben konnten. Ralf Scheler war der Erste und las Irma Heinrich seinen Eintrag vor. Quelle: Kathrin Kabelitz

Zu Recht. Noch immer wohnt Irma Heinrich in den eigenen vier Wänden, bis zum 90. Lebensjahr wirtschaftete sie sogar noch im eigenen Garten. Die Familie weiß sie in der Nähe. Die drei Töchter (77, 66 und 65 Jahre) kümmern sich um die Mutter ebenso wie die drei Enkel und drei Urenkel um die Oma und Ur-Oma. Lange allein ist sie nicht, „hier ist immer Bambule.“ Und das hält sie jung.

Familie spielt Mensch-ärger-Dich-nicht und Rommé

Früher spielte sie gern mit den Kindern Ball im Garten, übte mit ihnen die mathematischen Mal-Folgen oder das Alphabet – heute sind es Mensch-ärger-Dich-nicht oder Rommé-Spiele, die die Generationen zusammenführt. Ihre berufliche Laufbahn begann die geborene Eilenburgerin als 17-Jährige an der Schokoladenmaschine in der Bonbonfabrik Henze. Später arbeitete sie in Lokalen wie dem Roten Hirsch, in der Drossel oder im Tivoli, bevor sie 21 Jahre in der Gastwirtschaft in der HO tätig war.

Im Fernsehen läuft Fußball oder Formel 1

Wenn schon mal der OBM da ist – da hakt Irma Heinrich nach. Gehört habe sie, dass nahe der Brunnerstraße gebaut wird und Bäume verschwinden. Scheler klärt auf, von einer Straße, die hinter dem Haus entstehen solle, wisse er nichts. Aber von einem Areal, das Plangebiet werden und Wohnstandort werden könnte. „Das kriegen wir schon vernünftig hin“, beruhigt er. Sport ist übrigens das, was Irma Heinrich im Fernsehen noch immer gern guckt. Formel 1 zum Beispiel oder Fußball. Da könne sie so richtig schimpfen, wenn die Jungs nicht gut spielen.

Von Kathrin Kabelitz