Eilenburg

Bunte Lichter, Stolle, Kaffee warteten am Sonntagnachmittag auf ganze besondere Besucher in der Gaststätte von Monika Neumann-Wächtler in Eilenburg. In Moni’s kleiner Oase versprühten die Bewohner des Wohnheims der Lebenshilfe gute Laune. Sie waren von der Gastwirtin eingeladen, um gemeinsam den dritten Advent bei Kerzenschein zu verbringen.

Regelmäßige Treffen in der Vorweihnachtszeit

„Schon sehr lange organisiere ich diese Treffen in der Vorweihnachtszeit“, erzählt die Gastgeberin. Die Bewohner stimmen ihr zu. Unter den Besuchern am Sonntag ist Janine Bories. „Die Atmosphäre hier, wie alles aussieht, die Beleuchtung und dass wir alle hier zusammen sitzen können, das ist einfach toll“, schwärmt die 27-jährige Frau. Auch Dietmar Viehweg sitzt mit am Kaffeetisch und erklärt: „Ich halte den Kontakt zur Frau Neumann-Wächtler und organisiere, wer mitkommt und wann wir uns treffen.“

Kontakt zu „Leuten, die ihr guttun“

Schon seit den 1990er-Jahren nimmt Monika Neumann-Wächtler vor allem zu Leuten Kontakt auf, die ihr guttun. „Ich möchte, dass die Menschen jedes Jahr wieder herkommen, das ist mein Wunsch auch für die Zukunft. Weil mir sehr viel daran liegt, ihnen etwas bieten zu können. Ich selber weiß sehr genau wie es sich anfühlt, abgewiesen zu werden und gebe gern Liebe an die Menschen weiter, die auch Gutes zurückgeben können“, fasst die Seniorin am Sonntag zusammen.

„Moni ist immer lustig drauf“

Auch Swantje Gredig ist schon lange bei den regelmäßigen Treffen dabei. „Moni ist immer lustig drauf, wir freuen uns immer, wenn wir sie treffen und heute ist es eine gute Gelegenheit, mal wieder aus den eigenen vier Wänden herauszukommen“, erklärt die Besucherin, bevor sich alle einig werden, dass es am Abend noch einen tollen Weihnachtsfilm zu sehen gibt und sogar noch Kartenspiele geplant sind.

Kartoffelsalat ist gesponsert

Zuvor jedoch ist schon der Kartoffelsalat im Gespräch, der typisch mit Wienern am Abend gereicht werden soll. „Dafür hatte ich einen Sponsor. Ein Ehepaar aus Wedelwitz hat ihn zubereitet. Darüber freue ich mich besonders und bin sehr dankbar. Mehr wird aber nicht verraten“, ist im Gastraum zu erfahren. Auch zum Heiligabend ist dieser geöffnet, dann für die Armen, Bedürftigen, Obdachlosen und all jene, die diesen Tag nicht alleine verbringen wollen.

Von Anke Herold