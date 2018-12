Eilenburg

Im gemütlichen Wohnzimmer sitzt Margot Mallok an einem großen Esstisch. Vor ihr liegen zwei Ordner mit tausenden Blättern, auf denen handgeschriebene Notizen zu sehen sind. Die Textseiten sind präzise nach Jahreszahlen geordnet. Ein weißer Block wartet darauf, gefüllt zu werden. In der Hand hält die sympathische Seniorin eine kleine Broschüre, auf der ihr Name mit schwarzen Lettern mittig die Autorenzeile ziert. Darunter der Titel „ Eilenburg und Umgegend im Landes – und Weltgeschehen des Jahres 1914“.

Es ist das erste Buch der Autorin

Etwas zurückhaltend und bescheiden, beginnt die Autorin über ihr erstes Buch zu erzählen: „Als Mitglied des Eilenburger Geschichts- und Museumsvereins habe ich mich der umfangreichen Aufgabe – dem Geschehen während des Ersten Weltkrieges 1914 bis 1918 zugewandt. Diese geschichtliche Epoche fand damit erstmals für unsere Region eine Aufarbeitung. Die Idee zum Buch habe ich durch meine Vereinstätigkeit im Museumsverein entwickelt und bin durch Museumsleiter Andreas Flegel ermutigt worden, mich dieser großen Aufgabe zu widmen.“ 5 Jahre lang haben die Recherchearbeiten gedauert, bis das über 100 Seiten starke Druckwerk erschienen ist. „Der erste Band ist nun seit vierzehn Tagen auf dem Markt“ erklärt Ehemann Hartmut Mallok. Seiner Unterstützung konnte sich die einstige Lehrerin zu jeder Zeit sicher sein. Zirka zweimal wöchentlich besuchte die rüstige Rentnerin das Archiv und recherchierte in der damaligen Tageszeitung den „Eilenburger Neuesten Nachrichten.“ Hier fand sie unter anderem eine kleine Sensation und resümiert: „Nicht uninteressant sind die Verbindungen Eilenburger Bürger zu damals bekannten Heerführern, z. B. zum General von Falkenhayn, der spätere Kriegsminister und dem General August von Mackensen, der für seine Verdienste an der Ostfront zum Generaloberst befördert wurde. Somit lässt sich hier Weltgeschichte mit Regionalgeschichte verbinden.“ Doch nicht nur wichtige militärische Ereignisse und Persönlichkeiten finden in dem Buch Darstellung.

Das Leiden der einfachen Menschen steht im Fokus

Den Fokus legte die Verfasserin vor allem auf das Leiden und das Leben der einfachen Menschen während der Kriegsjahre. Hier bediente sie sich auch der Erzählungen aus der eigenen Familie: „Die Erinnerungen meiner Großeltern an jene Zeit habe ich ebenso berücksichtigt, wie Auszüge aus den damaligen Briefwechseln und den Feldpostkarten.“ Letztere findet der interessierte Leser als Abdruck ebenso wie eigene Zeichnungen der Kunstpädagogin. Ihr liegt mit dem entstandenen Buch zuerst aber eins am Herzen: „Gerade jetzt in der Weihnachtszeit- der Zeit des Besinnens -ist es umso wichtiger, sich auf das wahre Sein des Menschen zu besinnen. Der Umgang miteinander heute sollte gut bedacht werden. Das Buch über die schweren Jahre des Leidens soll auch eine Mahnung an uns sein.“ macht die Verfasserin deutlich.

Erste Auflage umfasst 100 Stück

Die erste Auflage umfasst 100 Stück. „Ohne die Unterstützung meines Mannes Hartmut und meines Sohnes Mario wäre dieses Buch nicht entstanden. Besonders dankbar bin ich auch Ines Heuer, die durch ihre umfangreichen Schreibarbeiten zum Gelingen beitrug. Vielen Dank möchte ich auch Museumsleiter Andreas Flegel, der Mitarbeiterin des Stadtarchivs Maren Worrich und die Merkur Schloßdruckerei zu Püchau sagen“, resümiert Margot Mallok. Erhältlich ist die Broschüre im Eilenburger Museumsshop und sicher für geschichtsinteressierte Leseratten ein gelungenes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Damit aber, ist für die Autorin noch lange nicht Schluss. Sie hat sich fest vorgenommen, auch die folgenden Kriegsjahre zu beleuchten. Das ist ebenfalls in dem gemütlichen Wohnzimmer der Familie Mallok zu erfahren.

Von Anke Herold