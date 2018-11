Eilenburg

„Auf dem Klingelschild an der angegebenen Adresse einer Teppich- und Polstereinigungsfirma in Leipzig steht nur Gewerbe“, sagt die Eilenburgerin und zeigt das mit dem Handy geschossene Foto. Ihr liege am Herzen, dass andere gewarnt werden. „Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passieren kann. Aber zum Glück ist kein Schaden entstanden“, sagt die gestandene Frau, die ihren Namen nicht nennen will, weil sie in der Öffentlichkeit steht. „Ich weiß inzwischen von Bekannten, dass andere in der Region ähnliches widerfahren ist.“

Was war passiert?

Die Geschichte der Reihe nach: Nach Jahren war es Zeit, die Polstergarnitur reinigen zu lassen. Da kam der Werbeprospekt einer Leipziger Firma gerade recht, denn in Eilenburg hatte der regionale Dienstleister, den sie vor Jahren noch mit derartigen Arbeiten betraut hatte, aus Altersgründen das Geschäft aufgegeben. Unter der Leipziger Rufnummer war schnell ein Termin vor Ort vereinbart. „Zwei Männer kamen zu uns und sahen sich an, was getan werden sollte. Dann die Nennung eines ersten Preises: 2200 Euro. „Ich bin aus allen Wolken gefallen. Beim letzten Mal hatte ich nur um die 300 Euro bezahlt. Für den nun gebotenen Preis hätte ich mir ja eine komplett neue Polstergarnitur kaufen können“, so die Eilenburgerin.

Eine etwas geringere Summe wurde danach geboten, irgendwann waren 1000 Euro im Gespräch, die schließlich auf einem Auftragsformular, das man in jedem Schreibwarengeschäft kaufen könne, mit einem Stempel der Firma sowie dem Datum der Auftragsabarbeitung notiert und von beiden Seiten unterschrieben. „Das ging alles sehr schnell und wortgewandt, ich konnte gar nicht anders“, blickt die Frau zurück.

Am Telefon meldet sich niemand

Als das Duo wieder gegangen war, sei ihr klar geworden, dass 1000 Euro eine Menge Geld, alles überteuert sei. Sie ärgert sich heute auch, dass sie nicht anders reagiert habe. Aber irgendwie konnte sie im Gespräch mit den beiden Firmenvertretern nicht anders reagieren. Dass ihr das auch passieren könnte, daran hätte sie zuvor nie gedacht.

„Ich wollte später den Auftrag telefonisch stornieren, aber da ging bei den vielen Versuchen keiner ran. Also habe ich es auf dem Postweg mit einem Einschreiben probiert, aber der Brief konnte bis heute nicht zugestellt werden“, erzählt sie. Unsicherheit trieb sie an, nach Leipzig zum Firmensitz zu fahren. Doch dort gab es keinen Hinweis auf sie, lediglich stand an einem der Klingelknöpfe „Gewerbe“. Ein Foto wurde geschossen. Als die Eilenburgerin später per Handy abermals versuchte, die Firma zu erreichen, hatte sie Glück und trug ihr Anliegen vor. „Zum vereinbarten Termin tauchte zum Glück keiner auf“, berichtet sie erleichtert, möchte aber andere warnen, in die gleiche Fallen zu tappen. Sie hofft, dass sich keiner sich auf diese Firma einlässt.

Von Bärbel Schumann