Eilenburg

Kommt der nächste Sächsische Landesmeister der Floristen aus Eilenburg? Die Chancen dafür stehen jedenfalls gut. Denn die 26-jährige Floristin Viviane Schumann, die bei Blumen Meuche in Eilenburg arbeitet, nimmt von Freitag bis Sonntag an dem Wettbewerb des Fachverbandes Deutscher Floristen teil. Dieser findet im Rahmen der Besuchermesse „Dresdner Ostern“ in der Landeshauptstadt statt.

Fachjury bewertet Arbeiten

„Ich bin schon etwas aufgeregt“, erzählt die Eilenburgerin. Immerhin steht sie im Wettstreit mit vier anderen Floristen, die aus Dohma, Freiberg und Dresden kommen. Sie alle müssen fünf Werkstücke präsentieren. Vom Blumenstrauß über Tisch- und Raumschmuck bis hin zu Hutschmuck und einer Überraschungsarbeit. Letzteres bedeutet, dass die Wettbewerbsteilnehmer erst vor Ort erfahren, was sie gestalten müssen. Dafür werden ihnen sämtliche Materialien zur Verfügung gestellt. Innerhalb von 30 Minuten soll dann ein dekoratives Werkstück entstehen.

Die anderen Wettbewerbsbeiträge hat Viviane bereits gestaltet. Diese werden dann in Dresden der Fachjury präsentiert. Wer den Wettbewerb gewinnt, kann sich über eine Italienreise freuen.

Floristin ist Traumjob

Für die gebürtige Eilenburgerin ist es der erste große Wettbewerb, an dem sie teilnimmt. In den vergangenen Jahren beteiligte sie sich an kleineren Wettbewerben und kam immer unter die ersten zehn. Als Floristin arbeiten, war immer ihr Traum. „Ich habe schon als Kind am liebsten die Blumen auf der Wiese bei meiner Oma gepflückt und einen Strauß daraus gemacht“, erzählt sie. Im Juli will die 26-Jährige ihre Meisterausbildung beginnen.

Ihre Chefin ist stolz auf die junge Mitarbeiterin. „Ich wünsche ihr natürlich viel Erfolg“, sagt Susanne Meuche. Und nicht nur ihr, sondern auch den zwei Mitarbeiterinnen Manuela Glewe und Daniela Welland. Denn die nehmen auf der Messe in Dresden am sogenannten Sträuße-Wettbewerb teil und präsentieren ihre Kreationen made in Eilenburg.

Von Nico Fliegner