Eilenburgs Breitbandausbau geht voran – im Frühjahr gehen die Ortsteile ans Netz

Eilenburg. Ein Wust an Kupferkabeln hier, zwei, drei schmächtig wirkende Glasfaser-Kabel da – für den Laien ist kaum vorstellbar, dass das Weniger an Material das Mehr an Schnelligkeit beim Internet in den Eilenburger Ortsteilen künftig ausmachen soll. Die Muldestadt steht als erste sächsische Kommune vor der Fertigstellung des Breitbandausbaus und profitiert dabei von Fördermitteln im Rahmen der Digitalen Offensive Sachsen.

Bauarbeiten in den Dörfern

Derzeit erfolgen die Tiefbauarbeiten in den Ortsteilen Kospa, Zschettgau, Pressen, Wedelwitz, Hainichen und Behlitz. Für Eilenburgs OBM Ralf Scheler (parteilos) ist dieser Fakt mit Blick auf die Bemühungen der Stadt um weiteres Bevölkerungswachstum ein wichtiger Aspekt. „12 Kilometer Glasfaser werden in den Ortsteilen verlegt, 13 neue Verteiler gebaut“, erläuterte Projektleiter Matthias Patzsch.

Im März soll alles fertig sein

Stefan Brangs, Staatssekretär und Beauftragter der Staatsregierung für Digitales, nahm am Dienstag bei seinem Besuch aber auch diese Bitte mit: „Für Firmen auf dem Schanzberg wird die Download-Geschwindigkeit von 50 Mbit nicht ausreichen“, hofft Heiko Leihe von der Stadtverwaltung auf weitere Fördermöglichkeiten.

Ziel ist, im März/April alles fertigzustellen. „Jeder Kunde, der Interesse hat, muss dann selbst aktiv werden und sich an den T-Punkt in Eilenburg wenden“, so Beatrice Strangalies, Regio-Managerin für Nordsachsen.

Von Kathrin Kabelitz