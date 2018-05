Mario Golle, Jens Weimann und Thomas Hanitzsch sind als Eilenburger Bürgerpolizisten zu Fuß, per Rad und mit dem Auto in Eilenburg sowie in den Gemeinden Jesewitz, Zschepplin und Doberschütz unterwegs. Diese Streifen machen 70 Prozent ihrer Arbeit aus. Doch es ist noch einiges mehr zu tun.