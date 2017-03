Eilenburg. Bei 21 Bränden und 103 technischen Hilfeleistungen, darunter 14 Verkehrsunfälle, war die Freiwillige Feuerwehr Eilenburg voriges Jahr gefordert. Insgesamt 259 Einsätze weist die Statistik auf. Es gab 40 Fehlalarmierungen, oftmals wegen defekter Brandmeldeanlagen oder weil für einen überörtlichen Einsatz ausgerückt wurde, aber die Helfer wieder umkehren konnten, weil sie doch nicht gebraucht wurden. Dennoch ist die Hilfe in Nachbarstädten und -gemeinden gefragt: 2016 zum Beispiel bei einem Dachstuhlbrand in Thallwitz oder bei einem Feuer in einem Heizungsraum in Taucha.

Neuer Gerätewagen

„Eine gute Ausstattung ist Motivation schlechthin“, schätzte der in der Versammlung neu gewählte Wehrleiter André Zimmermann ein. Gerade im Dezember konnten die Eilenburger Floriane den neuen Logistik-Gerätewagen in Empfang nehmen. „Eine Vielzahl der Kraftfahrzeuge ist über 20 Jahre alt. Es ist wichtig, sie nach und nach auszutauschen, um einsatzbereit zu sein“, so Zimmermann. Eine besondere Hürde: Die Umstellung auf die neue Integrierte Regionalleitstelle in Leipzig. „Trotzdem müssen wir versuchen, mit den richtigen Mitteln einen vernünftigen Weg zu finden, immer noch bestehende Fehler in Alarmierung und Ausrücke-Ordnung zu beseitigen“, machte der Wehrleiter Mut, auftretende Probleme anzugehen.

Neue Feuerwehrmänner

Auch wenn die Eilenburger Feuerwehrleute voriges Jahr zu etwas weniger Einsätzen gerufen wurden als 2015, als sie 270 Mal ausrückten, steigen die Anforderungen eher noch, so Zimmermann. Dass in den Reihen kontinuierlich an der Ausbildung gearbeitet wird, zeigte sich bei den Gratulationen zu Beförderungen: Feuerwehrmänner wurden Patrick Döring, Denny Hascher, Tim Hentschel, Robin Kiesewetter, Phillip Kother und Antonio Prüfrock. Oberfeuerwehrmänner sind jetzt Mario Böhm, Christian Nitschke, Florian Prause; Hauptfeuerwehrmänner Stefan Putze, Nico Schipke, Karsten Schmidt. Vom Löschmeister zum Hauptlöschmeister befördert wurde Jörg Klose, vom Brandmeister zum Oberbrandmeister Roy Kiesewetter. André Zimmermann ist jetzt Hauptbrandmeister. Peter Große wurde ebenso wie der langjährige Wehrleiter und Stadtbrandmeister Gunter Kneiß aus seinem aktiven Dienst verabschiedet.

Von Heike Liesaus