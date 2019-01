Eilenburg

Die Tischtennisspieler der Rinckarts hatten am Donnerstag etliche Beobachter. Denn pünktlich zur Pause hatte ein kleiner Festakt in der Aula des Eilenburger Gymnasiums geendet. Mit diesem wurde allen Beteiligten, die an den jetzt fertig gestellten Außenanlagen am Martin-Rinckart-Gymnasium einen Anteil hatten, ein von den Schülern Hannah Fürschke, Lisa Reuter und Marc Morning musikalisch umrahmtes Dankeschön gesagt.

Zur Galerie Große Freude bei den Schülern und Lehrern des Rinckart-Gymnasiums in Eilenburg. Auch die Außenanlagen sind nun schick. Jetzt sind alle Anlagen für die Schüler frei zugänglich.

1,5 Millionen für Sportanlagen und Co.

1,5 Millionen Euro haben die Stadt Eilenburg und das Landratsamt auch mit Hilfe des Förderprogramms „Brücken in die Zukunft“ in Sportanlagen, Freizeitflächen und Parkplätze investiert. Architekt Bernd Knoblich verwies dabei darauf, dass nicht nur das vorgegebene Budget, sondern auch der Zeitplan eingehalten wurde. Lediglich die nachgeorderten Sitzelemente und die Notenspur, die übrigens auch wegen des Bezuges zu Martin Rinckart auf dem gelben Asphaltband aufgebracht wird, kommen erst im Frühjahr.

Kiss-and-Go und keiner da

Landrat Kai Emanuel (parteilos) nahm auf die vom Architekten ebenfalls erwähnte Kiss-and-Go-Zone Bezug. „Ich bin da zwar durch“, stellte er fest, „ aber es war leider keiner da.“ Mit Bezug zu dem Eilenburger Slogan, das Beste an Leipzig zu sein, äußerte er zudem seine Überzeugung, dass „wir hier keine schlechte Schule“ haben.

Heimspiel für den Oberbürgermeister

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) hatte sogar ein Heimspiel. „Ich bin hier vor 50 Jahren eingeschult worden. Und bis vor Kurzem hat mich da so manches Fleckchen noch an damals erinnert.“ Er machte aber auch klar: „Nach den Außenanlagen brauchen wir mit der neuen Sporthalle auch noch ein großes Finale.“

Schulleiter Dieter Mannel hatte eine lange Dankesliste. Neben den üblichen Verdächtigen ging sein Dank vor allem an die „Jungs der Firma Ezel“, die hier oft gleich noch mit die Aufsicht über die Schülerklasse übernommen hätten. Das habe er in dieser Form so bisher noch nie erlebt.

Spendenlauf bringt 14 000 Euro

Sein Dank richtete sich aber auch an die Sponsoren, die sowohl die zusätzlich gewünschten Sonnensegel als auch ein Multi-Core und damit Technik, die das Strippenziehen bei Veranstaltungen auf dem Hof überflüssig macht, ermöglichten. Explizit erwähnte er dabei den jetzigen Ex-Schüler Maximilian Pannier. Der von ihm initiierte Spendenlauf habe stolze 14 000 Euro erbracht. Stadtwerke, Eltern und alle am Bau beteiligten Firmen hätten mit Geldern und Bauleistungen dies auf die insgesamt benötigte sechsstellige Summe aufgestockt, die der Förderverein verwaltet habe.

Von Ilka Fischer