Eilenburgs Helfer in Blau stellen sich am Sonnabend vor

Eilenburg. Den Kinder-Führerschein für ein Tretauto bei Jugendbetreuerin Manuela Franke machen, mal sehen, wie ein mobiler Muldepegel aussieht, die ausgestellte Technik der Helfer in Blau bestaunen, einen Blick in das Depot in der Dr.-Belian-Straße werfen – das und mehr ist am Sonnabend möglich, wenn das Technische Hilfswerk in Eilenburg uwischen 10 und ca. 16 Uhr zum Tag der offenen Tür einlädt. Natürlich gibt es auch was zu essen und zu trinken, die Feldküche ist aufgebaut, die Mädels und Jungs haben zudem die Möglichkeit, sich auch selbst was kulinarisches zuzubereiten.

Nur zwei Ortsverbände in Nordsachsen

Für den Ortsverband Eilenburg – neben dem in Torgau der einzige im Landkreis Nordsachsen – eine willkommene Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen und so auch würdig das 25-jährige Bestehen zu feiern. Offizielle Feiern gibt es zwar nicht, aber intern wollen die Kameraden um den Orts-Beauftragten Hans-Jörg Kamprath am Abend dann schon an die Gründungszeiten im Jahr 1992 erinnern. Neben Kamprath gehörte Roberto Ehser zu den acht Gründungsmitgliedern des Ortsverbandes Eilenburg.

Trotz aller Euphorie – – die Anfangsjahre gestalteten sich alles andere als einfach. Die Tatsachen vor Ort waren eher suboptimal. Technische Ausstattung gab es kaum, erst recht nicht eine standesgemäße Unterkunft. Das hat sich im Laufe der Jahre wahrlich geändert. Heute sind neben Stab und Zugtrupp eine Bergungsgruppe stationiert, verfügen die Eilenburger über die Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen, Logistik/Verpflegung, sowie eine Jugendgruppe.

Wer Interesse hat, kann vorbeischauen

Wer Lust und Interesse hat, kann jederzeit bei den Helfern in Blau vorbeischauen. Immer mittwochs ab 19 Uhr ist das Depot auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände besetzt. Rund 40 Frauen und Männer gehören derzeit zum Team, Neue sind jederzeit willkommen. Im THW könne man vieles lernen, was auch ansonsten im Leben gebrauchwerden könnte. So ist beispielsweise der richtige Umgang mit professionellen Werkzeugen und Maschinen zum Bearbeiten von Holz, Metall, Stein und Beton Teil der Ausbildung. Melden kann sich, wer volljährig ist, Interesse am Helfen für Menschen in Not mitbringt, technisches Verständnis hat oder erlernen möchte, körperlich belastbar ist, Wert auf gutes Teamwork legt sowie zuverlässig und verbindlich ist

www.thw-eilenburg.de

Von Kathrin Kabelitz