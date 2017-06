Eilenburg. Wer keinen eigenen Garten hat, hat die Möglichkeit, sich eine Kleingartenparzelle zu pachten. Der Ausflug ins eigene Fleckchen Grün ist auch in Eilenburg möglich, 19 Anlagen gibt es in der Stadt. Beliebt bei Gärtnern wie Gästen sind zudem – wenn vorhanden – die Gartenlokale. Doch da meldet die Muldestadt Probleme: In den Anlagen Sewastopol und Kugelfang stehen die Gartenkneipen leer, es findet sich kein neuer Gastwirt.

Auch Skat-Freunde mussten weichen

„Im Vereinsheim Kugelfang ist erst seit kurzem kein Wirt mehr da. Dem bisherigen haben wir kündigen müssen, weil die Pacht nicht bezahlt wurde“, sagt Michael Götzke, der Vorsitzende des Kleingartenverbands der Gartenfreunde Eilenburg. Dass das Lokal nun seit einem Monat zu ist, wirkt sich auch auf die Skat-Freunde aus. Die mussten nach der Geschäftsaufgabe mit ihrem Traditionstunrier umziehen, gereizt und gestochen wird jetzt regelmäßig im Fußball-Zentrum in der Hainicher Aue.

Amsel steht seit anderthalb Jahren leer

Die Gastwirtschaft „Die Amsel“ in der Anlage Sewastopol steht seit eineinhalb Jahren leer. Es sei schwierig, neue Gastwirte zu finden. „Das Lokal ist komplett neu, wir hatten auch viele Bewerber dafür“, so Götzke. Abgesprungen seien diese aber dennoch, warum, wisse er nicht. Nach dem Hochwasser 2013 war die Kneipe aufwendig saniert worden.

Dass die Gartenkneipen direkt von den Kleingärtnern bewirtschaftet werden, sozusagen als Plan B – würde auch nicht funktionieren, aufgrund der vielen Auflagen. „Das fängt ja schon bei der Hygiene an“, so Götzke. Es hilft daher nichts, ohne einen neuen Betreiber wird keine der beiden Gartenkneipen wieder öffnen. Der Kleingartenverband versuche, so Götzke, deshalb weiter, neue Pächter zu finden: „Wir haben ein großes Interesse daran, dass die Gastwirtschaften wieder geöffnet werden“, sagt Götzke.

33 Vereine im Verband

Rund 2000 Mitglieder gehören dem Verband der Gartenfreunde Eilenburg an, in 33 Vereinen sind sie organisiert, neben Eilenburg gehören auch die Vereine in unter anderem Bad Düben, Jesewitz und Hohenprießnitz dazu.

Von Andrea Schrader