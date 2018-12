Eilenburg

Der Streit um die Wäscherei Wagner in Eilenburg beschäftigt OBM Ralf Scheler (54, parteilos) bis heute. Im LVZ-Jahresinterview schildert er seine Sicht auf Dinge, woran die Kommune 2018 einen Haken machen kann und welche Herausforderungen das neue Jahr mit sich bringt.

Herr Scheler, welches der drei folgenden Eigenschaftswörter passt mit Blick auf das Jahr 2018 am ehesten: arbeitsintensiv, herausfordernd oder ergiebig?

(Überlegt). Ohne Zweifel: arbeitsintensiv.

Erklären Sie das mal kurz.

Weil die Stadtentwicklung unwahrscheinlich vielfältig ist. Ob städtisches Objekt, Genossenschaft oder privat, ob Kita, Hort, Schule, neues Wohngebiet oder Bestandspflege und Sanierung – alle Beteiligten leisten hier einen wichtigen Beitrag. Die Schaffung neuer Baugebiete prägt ebenso unsere Arbeit. Besagtes Eigenschaftswort erstreckt sich über alle unsere Bereiche der Verwaltung und den angegliederten Einrichtungen. Ich danke dafür allen Beteiligten. Unser Handel ist auch im Wandel. Ansässige Händler im Nahrungsmittelbereich haben sich mit ihren Objekten neu aufgestellt und die Verkaufskultur modernisiert. Der innerstädtische Handel steht mit der Tatsache wachsenden Onlinehandels in Konkurrenz. An dieser Entwicklung dranzubleiben, bedeutet, sich auch diesem Bereich zu stellen.

Zum Handel kommen wir noch. Was können Sie auf Ihrer To-do-Liste für 2018 abhaken?

Der neue Hort in Eilenburg-Ost mit 200 Plätzen ist fertiggestellt. Fast abgeschlossen ist die Erweiterung der Außenanlagen am Gymnasium, die haben wir zusammen mit dem Landkreis neu gestaltet. Den Umbau der ehemaligen Hortplätze in Kita- und Krippenplätze in den Kindertagesstätten Bummi und Löwenzahn haben wir beziehungsweise wird dieser realisiert. Von außen weniger wahrnehmbar: Hohe finanzielle Mittel sind auch in Ausstattung geflossen, so in interaktive Schultafeln oder in den Schallschutz unserer Tschanter-Oberschule. Die Karlstraße/Rollenstraße wurde grundhaft ausgebaut und der Grüne Fink komplett erschlossen; dort entstehen neue Eigenheime wie auch in weiteren Bebauungsgebieten der Stadtteile. Der Hochwasserschutz für Hainichen wurde durch den Dammbau nun endlich komplett. Derzeit läuft die Erhöhung der Hochwassermauer in der Mühlstraße.

Herausfordernd war das Jahr aber trotzdem. Ich denke da nur an den Streit um die Wäscherei Wagner im Nordring.

Das Wort herausfordernd gefällt mir gar nicht. Die Stadt hat sich mit den vor vielen Jahren mehrheitlich gefassten Beschlüssen für eine wohl durchdachte Stadtentwicklung entschieden. Die Realisierung ist in großem Umfang erfolgt, viele ehemalige Eigentümer der Areale und Objekte waren daran sowohl finanziell als auch durch eigene Zugeständnisse beteiligt. Das bisherige Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich kann nicht verstehen, sich nun von diesen Zielen zu verabschieden. Die Betriebsgenehmigung der chemischen Reinigung läuft ausschließlich auf Bestandsschutz, das Nachfolgekonzept zur Gewährleistung des Fortbestandes hat mich und auch mehrheitlich die Stadträte per Beschluss nicht überzeugt. Frau Wagner sind in den vielen Jahren, auch schon vor meiner Zeit, Angebote für Standortverlagerungen gemacht worden, die allesamt fehlschlugen. Glauben Sie es mir oder nicht, eine Zukunft dieses Betriebes halte ich mit einer guten Nachfolge für absolut möglich, aber nicht an diesem Standort, allein schon wegen möglicher Unsicherheiten der Umweltgesetzgebung.

Jetzt will der Stadtrat aber offenbar auf Druck der Bevölkerung eine Kehrtwende machen. Die Wäscherei soll demnach dort bleiben.

Ja, jedoch hat sich nach juristischer Prüfung herausgestellt, der Beschluss ist rechtswidrig gefasst, sodass ich pflichtgemäß dagegen Widerspruch erhoben habe. Die Folge, für 27. Dezember ist eine Sondersitzung des Stadtrates einberufen und der Beschlussantrag wird neu beraten und beschlossen.

Aber trotzdem gibt es ja immerhin 2000 Leute, die sich per Unterschrift für den Erhalt der Wäscherei am Nordring stark machen.

Ich zweifle nicht das Bekenntnis der 2000 Einwohner an, die verständlicherweise auch ihre eigene Meinung damit bekräftigen, sie wollen kurze Wege und bequeme Möglichkeiten, das ist natürlich zu akzeptieren. Stadtentwicklung besteht aber nicht allein aus dem Objekt der chemischen Reinigung Wagner, sondern ist für das gesamte Stadtgebiet und damit für 14 000 weitere Einwohner zu betrachten.

Ein anderer Verkauf, nämlich des Grundstückes in der Ziegelstraße in Eilenburg an Edeka, ist längst Geschichte. Warum passiert da nichts?

Da passiert etwas. Das lange Verfahren hängt mit der Berücksichtigung sämtlicher gesetzlicher und demokratischer Einflüsse zusammen. Zudem machten sich gutachterliche Stellungnahmen erforderlich. Es wurde aus diesen Gründen ein neuer Aufstellungsbeschluss und die erneute Offenlage für den Bebauungsplan beschlossen. Wir rechnen mit Baurecht für Edeka im Mai 2019. Demokratie ist eben langwierig, manchmal nervig und teuer.

Und Edeka bleibt auch am Ball, obwohl es so lange dauert?

Ja, Edeka hat sich eindeutig für den Standort Ziegelstraße bekannt und freut sich auf dieses Vorhaben. Wir stehen regelmäßig in Kontakt.

Haben Sie Erkenntnisse, ob sich was am Standort ehemals Marktkauf tut? Zuletzt hieß es, Rewe will dort einziehen.

Es soll zwischen dem Eigentümer der Schondorfer Mark und Rewe einen Mietvertrag geben. Zu welchen Bedingungen und Klauseln, ist mir nicht bekannt.

Anderes Thema: Würden Sie sagen, mit der Wohnstandortkampagne „Lieblingsstadt Eilenburg – das Beste an Leipzig“ hat die Stadt ins Schwarze getroffen?

Wir liegen damit genau richtig! Unser Grundsatz ist: Wer nicht wirbt, der stirbt. Deshalb wollen wir über diese Wege und alle möglichen Kanäle zu neuen Einwohnern kommen. Natürlich junge Familien mit Kindern. Es ist aber auch jede andere Generation willkommen. Wir treffen die Vorbereitungen, in dem die Wohnungsbestände saniert werden und schaffen neue Eigenheimgebiete, die sich übrigens rasant verkaufen.

Wie viele Wohngebiete sind neu entstanden?

Das bereits bestehende Gebiet Leipziger Höhe ist nun voll, neu entstanden sind die Wohngebiete am alten Mittelweg, Wilhelm Grune Straße, Henriweg, Jacobsplatz, in der Martinstraße, am Grünen Fink und – ganz neu wird kommen – das an der Dübener Landstraße, ehemaliger Standort der Schornsteinfegerschule.

Was hat die Kampagne bisher gebracht?

Wir haben den Einwohnerrückgang gestoppt und mehr Einwohner gewonnen. Wir stehen derzeit bei etwas über 16 000. Schwankungen wird es immer geben. Das ist aber in jeder Stadt so. Aber wichtig ist: Es gibt keinen Bevölkerungsschwund mehr. Es ist auch ein glücklicher Umstand, dass der Eigentümer des Hochhauses viel Geld investiert hat in ein Betreuungs- und Wohnmodell. Das Hochhaus ist komplett ausgelastet. Für unsere Senioren passiert momentan sehr viel: In Eilenburg-Ost, am ehemaligen Standort der Lilo-Herrmann-Oberschule, will K&S jetzt einen Mehrgeschosser für seniorengerechtes Wohnen bauen.

Wie will die Stadt Eilenburg weiter vorgehen, um zu wachsen?

Wir verfolgen unsere Ziele konsequent weiter. Neben der Schaffung neuer Wohngebiete ist die gesamte Infrastruktur für Bildung, Freizeitgestaltung und sonstige Infrastruktur mitzuziehen. Auch die Vermarktung als Wirtschaftsstandort ist Grundlage für Wachstum. Wer hier wohnen will, soll gerne auch hier arbeiten. Tatsache ist, die größeren mittelständischen Unternehmen, aber auch Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe haben Bedarf an Fachkräften. In Summe trägt jeder neue Einwohner, jedes Unternehmen zum Steueraufkommen bei.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat beschreiben?

(Lacht). Als ehemaliger Unternehmer ist diese Arbeit völlig gegenteilig, dennoch finden sich Gemeinsamkeiten. Wichtig ist, konstruktiver Streit in jeder Sache, und zwar ohne gegenseitige persönliche Verletzungen. Lebenswirklichkeit gibt es überall, so auch in einem Stadtrat, es klappt also mal besser und auch geht’s mal heftiger zu.

2019 wird ein neuer Stadtrat gewählt. Denken Sie, es wird personelle Veränderungen geben?

Gut möglich, aber das wird sich wohl erst zum Zeitpunkt der Kandidatenfindung zeigen.

Eilenburg verfügt über eine gute Infrastruktur, vor allem im Kita- und Schulbereich. Zuletzt kamen aber weniger gute Nachrichten bezüglich des Krankenhauses. Wenn sich keine Hebammen finden, droht der Geburtenstation das Aus. Wie können Sie da als OBM helfen?

Die Hebammen-Situation im Krankenhaus lässt sich auf viele andere Bereiche übertragen, ob das ein kleines mittelständiges Unternehmen ist, ob im Handel oder in der Gastronomie. Selbst in Verwaltungen spiegelt sich eine solche Situation wider. Hier geschieht der Kampf um die besten Köpfe. Jedes Unternehmen muss seine eigene Strategie entwickeln, um Leute zu gewinnen, im Rahmen unserer Wohnstandortkampagne sehe ich eine gute Möglichkeit unserer Mitwirkung für den Krankenhausstandort. Und so tun wir das auch.

Was sind die wichtigsten Dinge, die die Stadt im neuen Jahr anpacken muss?

Die Tschanter-Oberschule braucht einen neuen Anbau. Die Schule ist für 380 Schüler vorgesehen, derzeit beschulen wir dort 620 Schüler. Des Weiteren muss die Betreuungssituation der Hortkinder der Grundschule Berg geändert werden. Dort steht die Sanierung des Multifunktionsgebäudes ehemals Tschanter an. Und drittens: Die Belian-Schule verfügt im Bereich Hort seit mindestens zehn Jahren über eine Außenstelle. Auch das muss anders werden. Hier steht ein separater Hortneubau auf dem Schulgelände in der Diskussion. Der Umzug der Bibliothek in den Roten Hirsch erfolgt 2019. Es wird also auch 2019 arbeitsintensiv.

Von Nico Fliegner