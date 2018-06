Eilenburg

Die Eröffnung eines neuen Spielplatzes bei Sommerwetter, Bratwurst und Limo und das am Kindertag – das ist doch ideal, oder? Im Eilenburger Ortsteil Hainichen passte dies am Freitagnachmittag alles zusammen. Zwar sind die Spielgeräte am Auenweg nahe der Streuobstwiese schon seit einigen Tagen nutzbar – doch eine offizielle Eröffnung sollte schon sein. So hatte es der Ortschaftsrat in seiner letzten Sitzung befunden.

Neuer Spielplatz kostet 40.000 Euro

Auf dem 13 mal 18 Meter großen Areal gibt es jetzt als zentrales Element ein Kombigerät aus Robinie und Eiche. Seile, Netz, Holzpodeste in unterschiedlichen Höhen animieren zum Klettern. Außerdem gibt es eine Doppelschaukel und eine Lümmelbank. Rund 40.000 Euro, so Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos), kostet das Ganze. Eingeflossen sind neben Leader-Fördermitteln in Höhe von 21.600 Euro in das Projekt auch 10.000 Euro, die nach Änderung des Baubeschlusses aus dem Projekt Spielplatz Kospa frei geworden waren. Der Ortschaftsrat hatte den Baubeschluss zum 2015 neu errichteten Kospaer Spielplatz hinsichtlich des Finanzrahmens heruntergeschraubt und sich entschieden, dafür in Hainichen Spielgeräte aufzubauen.

Lange auf neuen Spielplatz gewartet

„Wir haben lange darauf gewartet“, freuen sich Charlotte und Nele, bevor es auf der Rutsche abwärts geht. Die nächsten warten schließlich schon. In den letzten Tagen waren sie schon regelmäßig hier und haben die Rutsche und die Hühnerstange als Lieblingselemente auserkoren. Und auch Orts-Chefin Roswitha Feustel freut sich: Was Kospa, Pressen und Behlitz haben, hat Hainichen jetzt auch. Nun fehlen noch neue Geräte für Zschettgau. Am Begegnungszentrum gibt es zwar einen Spielplatz mit Wippe und Federtier. Kommen sollen sie, wann, ist unklar.

