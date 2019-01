Eilenburg

Ob Hugo am heimischen Frühstückstisch in diesen Tagen wieder sinniert, ob Rinckarts Letzte werden? Bei der First Lego League im Dezember in Leipzig jedenfalls waren die Bedenken des 11-Jährigen unbegründet. Unter 16 Mannschaften wurde das Juniorteam des Eilenburger Martin-Rinckart-Gymnasiums Gesamtsieger und qualifizierte sich für das Semifinale Nordost, das an diesem Sonnabend an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde stattfindet. Neben Hugo gehören Valentino (12) und Niklas (13) zum Team, das gemeinsam mit AG-Leiter Andreas Fromm in die Würstchen-Stadt im Nordosten Brandenburgs fährt.

15 bis 20 Schüler machen bei der Lego-AG mit

Immer freitags treffen sich die 15 bis 20 Schüler der Lego-Roboter-AG im Keller des Rinckart-Gymnasiums. Seit November liefen die Vorbereitungen auf den FLL – den Forschungs- und Roboterwettbewerb von FIRST® LEGO® League (FLL). Die FLL ist ein Förderprogramm, das Kinder und Jugendliche in einer sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technologie heranführt und ihnen so den Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern erleichtert sowie bestenfalls ihre Motivation frühzeitig weckt, einen Ingenieur- oder IT-Beruf zu erlernen.

Leben und Arbeiten im Weltraum ist das Motto

Im Team arbeiten die Kinder und Jugendlichen wie Ingenieure an einem gemeinsamen Thema. In dieser Saison steht der Wettbewerb unter dem Motto: Into Orbit – Leben und Arbeiten im Weltraum. Sie planen, programmieren und testen einen vollautomatischen LEGO®MindstormsRoboter, um knifflige Missionen zu meistern. Dabei haben sie die Möglichkeit, Erfahrungen bei der Arbeit mit komplexen Technologien zu sammeln und ihre Problemlösungsfähigkeiten zu verbessern. Roboter und Spielfeld mussten zusammengebaut, der EV3 so programmiert werden, dass er innerhalb von zweineinhalb Minuten Aufgaben absolviert. Für Zeit und Ausführung gibt es Punkte, erklärt Valentino.

Landrat und Firmen wünschen den Schülern Glück

Tüftler unter sich: Robotik-Experte Niklas erklärt Landrat Kai Emanuel (li.) wie der Roboter funktioniert. Quelle: Landratsamt Nordsachsen/Bley

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos), Susann Langner von Profiroll, Axel Pokrant von der Bad Dübener Firma ais und Martin Dubiel von Ebawe Anlagentechnik Gmbh schauten jetzt bei den Eilenburgern vorbei und wünschten viel Glück. Dabei wurde fleißig gefachsimpelt. Schließlich hat der Kommunalpolitiker dereinst eine Ausbildung zum Elektromonteur mit Abitur im Reichsbahn-Ausbesserungswerk Dessau absolviert und dann für fünf Jahre als Elektromonteur im RAW Delitzsch gearbeitet. Und auch die Firmen-Vertreter sehen den Enthusiasmus der Kinder mit Freude.

Unternehmen unterstützen Schulen

Die drei Unternehmen sowie die Wirtschaftsförderung des Landkreises Nordsachsen unterstützen im Rahmen der Fachkräfteallianz mehrere Schulen. Nicht ganz ohne Eigennutz in puncto Fachkräftegewinnung, wie Susann Langner von Profiroll Bad Düben bekennt. Auf der Suche nach Ingenieuren aus der Region sei schon mancher Rinckart-Schüler bei ihnen gelandet. Zurzeit gibt es zwei ehemalige Abiturienten, die an der TU Chemnitz studieren. Nachwuchsförderung wird auch bei ais, die individuelle Lösungen für automatisierte Prozesse entwickeln, groß geschrieben. Seit Jahren unterstützen sie Arbeitsgemeinschaften der Bad Dübener Grundschulen und des Rinckart-Gymnasiums mit Know-how und diversen Sachleistungen. Dank der Hilfe der Unternehmen verfügt das Gymnasium seit einiger Zeit über zwei 3-D-Drucker.

Vier Themenbereiche müssen gemeistert werden

Der Wettbewerb ist komplex. Neben dem praktischen Teil gilt es, drei weitere es zu meistern. Der erste: Teamfähigkeit beweisen. Was die Eilenburger da erwartet, wissen sie noch nicht. In Leipzig bauten sie eine Raketenstartbahn aus ungekochten Spaghetti, Marshmallows und Klebeband, die eine Zeit lang stehen musste. Präsentiert wird zudem ein Forschungsauftrag. Dabei geht es um Astronauten, wie sie an Land, im Wasser und Weltraum trainieren und warum Training so wichtig ist. Schlussendlich heißt es: Roboter-Design. „Da müssen wir genau beschreiben, wie wir die Roboter zusammengebaut haben“, erzählt Niklas.

Finale startet am 22./23. März in Bregenz

Die Eilenburger wissen sehr wohl, in welch elitärem Feld sie sich bewegen. Mit dem Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig oder dem Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden beispielsweise sind naturwissenschaftlich ausgeprägte Schulen am Start. Andreas Fromm schätzt dennoch ein, dass ein Platz im Mittelfeld der 18 Teilnehmer drin sein müsste. Ein Platz ganz oben würde heißen: Finale. Am 22./23. März im österreichischen Bregenz.

Von Kathrin Kabelitz