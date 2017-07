Eilenburg. Die erste von sechs freien Sommer-Wochen ist bereits vorüber. Trotzdem noch genug Zeit, die Eilenburger Schulen auf Vordermann zu bringen. Wo gerade was läuft – die LVZ gibt einen Überblick.

Tschanter-Oberschule : Im Neubau an der Dorotheenstraße sollen die Flurräume im ersten Obergeschoss neue Farbe bekommen. Immerhin wird der Bau intensiver genutzt, als ursprünglich vorgesehen. Statt dreizügig läuft der Schulbetrieb teilweise fünfzügig. Deshalb wurde auch das Gelände des benachbarten Kirchgartens erworben. Ende Juli ist vorgesehen, die Mauer, die den Schulhof bisher begrenzt, zu durchbrechen und ein Stahltor einzubauen, durch das die Schüler dann über die Breitscheidstraße in ihren neuen Grün-Bereich kommen. In Richtung des verbleibenden Kirchgartens soll ein Sichtschutz gebaut werden. An der Breitscheidstraße sollen an zwei Stellen Barrieren so eingebaut werden, dass sie für Fußgänger passierbar bleibt.

Grundschule Belian : Vier Klassenräume werden in den kommenden Wochen gemalert. Auch für den Toberaum im Hort ist das vorgesehen. Für die neue Küchenzeile im Lehrerzimmer wird ein Stromanschluss verlegt.

Grundschule Berg: Hier laufen Außenarbeiten. Die Holzbauteile an den Dachflächen werden gestrichen.

Grundschule Ost: Größte Baustelle ist immer noch der neue Hort. Das Projekt liegt voll im Terminplan, so die Auskunft aus dem Baubereich der Stadtverwaltung. In der nächsten Woche soll es die Teilabnahme für den Rohbau geben. Die ersten Ausbaugewerke rücken an. So werden die Fenster eingebaut.

Volkshochschule: Ebenfalls zum Bestand der Stadt gehört das Gebäude des ehemaligen Gymnasiums, das nun vor allem von der Volkshochschule genutzt wird. Dort wird derzeit noch der fünfte Bauabschnitt der Brandschutzertüchtigung umgesetzt. Mittlerweile seien alle in die Wände gestemmten Kanäle wieder verschlossen. Was noch fehlt, ist eine große Rauchschutztür. Der Auftrag war im April ausgeschrieben worden. Es hatte sich keine einzige Firma mit einem Angebot gemeldet. Es werden derzeit aber Firmen direkt kontaktiert und an einer Lösung gearbeitet, denn der baldige Einbau sei auch für die Fördermittelabrechnung wichtig.

Von Heike Liesaus