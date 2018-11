Eilenburg

40 Jahre Schwimmhalle in Eilenburg – das ist auch für das Stadtmuseum ein wichtiges Ereignis. Es machte sich auf die Suche nach historischen Bildern und Zeitzeugen – und wurde fündig. Die LVZ sprach darüber mit dem Museumsleiter Andreas Flegel (59).

Herr Flegel, Sie hatten einen Aufruf in der Bevölkerung gestartet, um Material über die Schwimmhalle zu bekommen. Wie war die Resonanz?

Wir haben einige Bilder erhalten, unter anderem eine Fotodokumentation von der Eröffnungsfeier. Die hatte damals der Foto- und Filmklub Eilenburg zusammengestellt. Sie wurde uns jetzt von den Nachfahren der damals ersten Vorsitzenden des Rates des Kreises, Frau Anita Donath, überlassen. Aber auch viele Einzelfotos und Informationen von Zeitzeugen haben uns erreicht, unter anderem Bilder aus der Sammlung von Herrn Lerche, der bei der ZBO Eilenburg beschäftigt war und den Schwimmhallenbau leitete.

Zur Galerie Die Eilenburger Schwimmhalle ging 1978 an den Start. Die Eröffnung wurde damals groß gefeiert. Hier historische Aufnahmen von damals.

Inwieweit hat das Museum die Geschichte der Schwimmhalle aufgearbeitet?

Ich denke, wir haben dank der historischen Bilder und Erzählungen der Leute, die an der Entstehung irgendwie beteiligt waren, einen ganz guten Überblick und Eindruck aus der damaligen Zeit. Neben den historischen Fotos haben wir auch Objekte gesammelt. 2015 haben wir ein Thema zur Geschichte der Schwimmhalle für eine Facharbeit an eine Schülerin des Martin-Rinckart-Gymnasiums Eilenburg vergeben und betreut, die liegt uns ebenfalls vor.

Sind Sie bei den Recherchen auf Besonderheiten gestoßen?

Das Besondere an der Schwimmhalle ist, dass sie gebaut wurde, ohne dass sie in den Finanz-Plänen der Stadt auftauchte. Für so ein Vorhaben war kein Geld da. Der Wohnungsbau war damals wichtiger, aber trotzdem wurden Material und Arbeitskräfte irgendwie beschafft und die Halle errichtet. Deshalb sprechen wir ja auch – in Gänsefüßchen – vom größten Eilenburger Schwarzbau seinerzeit.

Was passiert jetzt mit dem Material, wird es eine Ausstellung geben?

Nein, eine Ausstellung haben wir nicht geplant. Als Museum bewahren wir alles historische Material über die Stadt für künftige Generationen, zeigen es auf Sonderausstellungen oder machen es auf Wunsch der Öffentlichkeit zugänglich. Wir sind sozusagen das Gedächtnis der Stadt und ihrer Zeugen.

Von Nico Fliegner