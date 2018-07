Eilenburg

An Urlaub kann Michel Müller, Chef in der Eilenburger Schwimmhalle, noch nicht denken. Er und Stefanie Krätschmar halten die Stellung, während ihre Kollegen im Jahresurlaub sind und in dem Gebäude gerade wichtige Umbauarbeiten durchgeführt werden.

Eröffnungstermin steht

Denn für Müller und sein Team steht der Widereröffnungstermin 10. September. „Daran wird nicht gerüttelt“, sagt er. Ein bisschen sei der Zeitplan zwar vorübergehend ins Stocken geraten, doch in dieser Woche haben die Handwerker bis abends gearbeitet und so konnte der einwöchige Verzug wieder wett gemacht werden. Das darf aber nicht wieder passieren, sonst würde die Planung des Schwimmunterrichtes für fast 30 Schulen durcheinander geraten, denn so viele kommen nach Eilenburg in die Halle.

Undichte Behälter

An und in den beiden Rohwasserspeichern ging die Sanierung so voran, dass nun der Behälterboden begradigt ist, der eingebachte Beton nun aushärtet, damit der Estrich folgen kann. Die beiden Behälter waren undicht und der auftretende Wasserverlust nicht länger tragbar. Einige Verrohrungen im Technikbereich wurden zudem minimiert. Baustellen sind derzeit in den Duschen zu finden, wo Fliesenlegearbeiten durchgeführt werden. Im Eingangsbereich vor der Schwimmhalle wird eine Treppe saniert. Ein Schotterstück zwischen Parkplatz und Eingang wurde beseitigt.

Michel Müller freut sich, dass sich seit einer Woche die Fassade des Gebäudes bunter und einladender präsentiert. Eine neue moderne Außenwerbung wurde angebracht.

Von Bärbel Schumann