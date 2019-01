Eilenburg

Seit 2017 ehrt der Sportfischerverein „ Petri Heil“ Eilenburg seinen besten Angler mit einem Wanderpokal. Ein Wels – aus einem Baumstück gefräst vom Doberschützer Kettensägekünstler Frank Müller, mit dem der Verein schon seit Jahren gut zusammenarbeitet und der auch den im Stadtpark als angelnden Heinzelmann umgestalteten Eichenstamm schuf, der die Jahreszahl der Gründung der Eilenburger Fischerinnung 1492 und den Anglergruß „ Petri Heil“ trägt.

Verleihung erfolgt seit 2017

Im Jahr 2017 wurde der Pokal erstmals verliehen, ging an den Doberschützer Mike Scholz. Anno 2018 ist dies Christian Gruber, dem Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) den Pott überreichen konnte. „Ermittelt wird der Beste nach den drei Angel-Events im Jahr – dem An-, dem Gemeinschafts- und dem Abangeln“, so der 1. Vorsitzende, René Wagner. Sieger ist, wer den meisten Fisch gefangen hat. Christian Gruber schaffte in diesem Jahr rund fünf Kilogramm. Wer der Pokal dreimal holt – darf ihn behalten.

Herbststimmung an der Insel Alsen Quelle: Carsten Lippert

Alsengewässer fehlt viel Wasser

Scheler bedankte sich bei den Petrjüngern für die gute Zusammenarbeit bei der Hege und Pflege der Gewässer. Und bei der hatten die Angler aufgrund der extremen Trockenheit neben den bereits traditionellen Arbeitseinsätzen wie am Umwelttag reichlich zu tun – auch noch an den letzten Tagen des Jahres 2018. Das 3,51 Hektar große Pachtgewässer an der Insel Alsen, das von Hauptfischarten wie Aal, Barsch, Blei, Giebel, Hecht, Karausche, Karpfen, Plötze, Rotfeder, Schleie bevölkert wird, hatte in den letzten Monaten reichlich an Wasserstand verloren. „Das war fast ein Meter und das auf dieser großen Fläche, das ist immens“, so Wagner. Das hätte jetzt dramatisch werden können – wenn nicht über die Feiertage der Muldepegel angestiegen und somit knapp ein halber Meter Wasser wieder aufgefüllt wurde.

Bei Dauerfrost wäre der See umgekippt

„Schlimm wäre es vor allem dann geworden, wenn Dauerfrost kommt. Dann wäre der See umgekippt.“ Fachlich richtig steht der eher leger klingende Begriff für eine plötzliche, katastrophale Zustandsveränderung mit Absterben der meisten Besiedler (zum Beispiel Fischsterben), oft verbunden mit der Entstehung von gesundheitsschädlichen und geruchsbelästigenden Gasen.

Die Folgen eines solchen Vorgangs wären dramatisch für den Fischbesatz. Vor acht Jahren hatten die Petrijünger schon mal solch dramatische Stunden erlebt, als Eis und Schnee den Fischen Licht und Luft nahmen und bereits hunderte Weißfische tot an der Oberfläche trieben. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr mussten damals anrücken, um mit der Kettensäge Löcher ins Eis zu schneiden.

Beim Umwelttag treffen sich de Mitglieder des Sportfischervereins Petri Heil Eilenburg, um das Grün rund um die Insel Alsen zu pflegen und zu säubern. Quelle: Steffen Brost

Muldepegel angestiegen – Lage stabil, aber nicht entspannt

Der angestiegene Muldepegel hat mittlerweile für eine Stabilisierung der Lage gesorgt, „von Entspannung kann keine Rede sein“, so Wagner. Der Vereins-Chef ist froh, dass er sich in solchen Situationen auf seine Leute verlassen kann. Über die Feiertage seien André Misch, Roland Schöne und weitere jeden Tag draußen gewesen, hätten die Gräben saubergemacht, die Gitter vom Unrat befreit, sodass Wasser ungehindert zufließen konnte.

Für den Verein startet das neue Jahr offiziell am 16. Februar mit der ersten Versammlung. Vormerken sollten sich die Mitglieder auch schon den 16. März, dann wird der neue Vorstand für drei Jahre gewählt. Es ist wichtig, dass viele Mitglieder dabei sind, so Wagner. Das Anangeln an der Insel Alsen ist dann am 11. Mai.

Von Kathrin Kabelitz