Eilenburgs Tschanter-Schule soll größer werden

Eilenburg. Die Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg platzt aus allen Nähten und soll deshalb erweitert werden. In welcher Form, ist noch unklar. Damit wird sich jetzt das Eilenburger Büro Giersdorff Architekten näher beschäftigen, das vom Stadtausschuss den Auftrag für Planungsleistungen erhalten hat. Untersucht werden soll, ob eine Erweiterung am Standort Dorotheenstraße, wo derzeit rund 600 Schüler lernen, möglich ist oder eine vorübergehende Außenstelle im Haus Rinckart am Dr.-Külz-Ring eröffnet wird.

Spielraum am jetzigen Standort

Beste Voraussetzungen hätte das Haus, in dem viele Jahre das Martin-Rinckart-Haus beheimatet war, allemal. Mit dem Um- und Ausbau des ehemaligen Möbius-Gymnasiums und dem Umzug in die Hochhausstraße kamen neue Nutzer wie die Volkshochschule, die noch hier sitzt, oder die Karl-Neumann-Schule, die hier einige Zeit untergebracht war, hinzu. Diese Räume seien nun wieder frei. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) räumte ein, dass eine Außenstelle für alle Beteiligten eine zusätzliche Belastung sei. Deshalb werde auch eine Erweiterung am Standort untersucht, zumal sich mit dem von der Kirche gekauften Areal weitere Möglichkeiten ergeben. Erst haben die Planer das Wort, dann die Stadtrats-Gremien. Zum Schuljahr 2019/20 sollen die Veränderungen greifen.

Vierzügigkeit bleibt gewährleistet

Eine weitere Oberschule ist derzeit keine Option. Die Vierzügigkeit der Schule, so Fachbereichs-Leiterin Annett Krause, sei für die nächsten Jahre gewährleistet. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, so Krause, unklar sei auch, welche Auswirkungen der Campus Bad Düben mit dem Aus- und Aufbau des Evangelischen Schulzentrums auf das Eilenburger Schulgeschehen habe. Eine neue Oberschule müsste mindestens zweizügig sein: „Aber so viele Schüler haben wir nicht.“

Von Kathrin Kabelitz