Eilenburg. Das erste Baby des Jahres 2017 an der Eilenburger Klinik ist Paula Böhm. Sie wurde am Neujahrstag 7.37 Uhr geboren. Hebamme Julia Lehmann und Kinderschwester Daniela Suckale präsentierten außerdem die neuen Erdenbürger Lina Gericke und Finn Alexander Müller – auch die beiden sind am 1. Januar geboren worden. Im Eilenburger Krankenhaus haben im vorigen Jahr 349 Kinder das Licht der Welt erblickt.

Zehn Prozent Kaiserschnitt

Die leitende Hebamme Nadine Esbach-Amft und ihre sieben Hebammen freuen sich über wachsenden Zuspruch von werdenden Eltern aus Leipzig. In der Kleinstadt würden gegenüber den großen Kliniken viele die familiäre Atmosphäre schätzen. Im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe kümmern sich neben Chefärztin Claudia Fichtner und Oberarzt Dr. Debru Addissae insgesamt sechs Ärzte, 13 Schwestern und weitere Helfer um das Wohl der Patienten. Seit dem Frühjahr gehört auch die Fachärztin Orzala Mangal zum Team, gebürtig in Afghanistan, aufgewachsen in Deutschland.

Rund zehn Prozent der werdenden Mütter brachten 2016 ihren Nachwuchs per Kaiserschnitt zur Welt. Ein deutlicher Rückgang. 2013 waren es noch 25,7 Prozent. „Wir entscheiden so etwas je nach Situation, manchmal deutet sich das schon bei der Geburtsplanung an“, so Fichtner. Ohne dringende medizinische Indikation gebe es solche Operationen, die durchaus auch aus kosmetischen oder wegen der Schmerzen gewünscht werden, nicht. Auch sogenannte Beckenendlagen seien immer öfter als Spontangeburten möglich. „Seit September setzen wir außerdem Lachgas zur Schmerzlinderung ein“, ergänzt Fichtner. Das werde gut angenommen.

Modernisierung

Vor allem Frauen aus Eilenburg und den Gemeinden des Umlandes gehören zum Klientel der Eilenburger Geburtsstation, in der Kreißsäle und andere Räume frische Farbe bekamen und in der die Familienzimmer für durchschnittlich drei bis fünf Tage gut gefragt sind, damit der Nachwuchs von Anfang an Mutter und Vater gemeinsam mit der entsprechenden fachlichen Hilfe erlebt.

Die Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe umfasst insgesamt knapp 30 Betten. Nach dem letzten Rekordjahr 2014 gab es hier im Jahr davor 307 Geburten. 2008 gab es mit 346 Geburten, darunter ebenfalls zweimal Zwillinge, ein Nachwende-Hoch. Die Statistik 2016 lässt nunmehr auf ein neues Rekordjahr hoffen. „Inzwischen registrieren wir außerdem den Trend, dass jetzt einige Mädchen mehr als Jungen geboren werden“, so die leitende Hebamme.

