Eilenburg

Eilenburgs letzter DDR-Bürgermeister Heinz Laugwitz ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb der Muldestädter bereits am 15. Oktober im Alter von 83 Jahren. Heinz Laugwitz war für die SED von 1968 bis 1990 Bürgermeister von Eilenburg.

Mit 33 Jahren Bürgermeister

Er war zu seinem Amtsantritt 1968 damit erst 33 Jahre alt und ähnlich lange im Amt wie die bekannten Eilenburger Bürgermeister Dr. Alfred Belian (1904 bis 1933) oder Emil Schrecker (1858 bis 1893). In seine Amtszeit fielen unter anderem die Eröffnung der Schwimmhalle (15. Dezember 1978) oder auch der Bau des ersten Teils der Ortsumgehung (1978 bis 1980) in Eilenburg-Ost, „die Errichtung des Hochhauses, des Hochwasserschutzes oder des Bootshauses“, wie sich Laugwitz’ langjährige Mitarbeiterin und Stellvertreterin Christl Krauthoff erinnert. In den 1970er-Jahren begann zudem der Kiesabbau vor den Toren der Muldestadt, der bis heute größer werdende See wurde auch schon zu DDR-Zeiten als Naherholungsgebiet und Bad ausgebaut.

Poltersdorf folgte 1990 auf Laugwitz

Bei den ersten freien Kommunalwahlen im Mai 1990 – da war Heinz Laugwitz 55 Jahre alt – trat er nicht mehr an. Erster Nachwende-Bürgermeister wurde Herbert Poltersdorf (CDU), der vier Jahre im Amt war, bevor Hubertus Wacker für Bündnis 90/Grüne gewählt wurde. Nach 21 Jahren Amtszeit stellte sich Wacker, nach SPD-Ein- und -Austritt nun parteilos, nicht mehr zu Wahl. Seit August 2015 ist Ralf Scheler (parteilos) OBM.

Auch Museums-Chef Andreas Flegel kannte Laugwitz als Chef: „Ich habe ihn in den vergangenen Jahren als charmanten, netten Herren erlebt, der sich bis zuletzt um die Traditionspflege bei den Schiffsbesatzungen der MS Eilenburg gekümmert hat.“ Er habe in seiner Amtszeit aber sicher auch seine dominante Persönlichkeit ausgelebt. Vielleicht brauchte es die aber auch. Denn ohne diese, so überlegt Flegel, hätte Eilenburg vermutlich heute keine Schwimmhalle. Diese hat Eilenburg in den 1970er-Jahren außerhalb der zugewiesenen Kapazitäten gebaut, weshalb sie in der Bevölkerung auch als Schwarzbau bezeichnet wurde.

Von Ilka Fischer