So sieht nachhaltige Nachwuchsarbeit aus: Im Alter von zehn Jahren trat André Zimmermann in die Jugendabteilung der Eilenburger Feuerwehr. Seit dem ist er dabei geblieben. Jetzt mit 32 ist er der Chef von 77 Kameraden der aktiven Abteilung plus Ehren- und Altersabteilung sowie dem Nachwuchs.