Eilenburg

Buntmetalldiebe waren am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr in Eilenburg in ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße An der Mulde eingedrungen. Im Inneren des Gebäudes begaben sie sich auf die Suche nach Wertvollem – und beschädigten dabei eine Gasleitung.

Gas trat aus und die Täter suchten daraufhin das Weite, wie die Polizei berichtete. Die Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Eilenburg drehten schließlich die Gaszufuhr ab und belüfteten die Räume. Bei dem versuchten Diebstahl könne von Glück gesprochen werden, dass nicht mehr passiert sei, so die Polizei.

Die Ermittler bitten nun Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den noch unbekannten Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, 04838 Eilenburg, Telefon 03423/664100) zu melden.

Von kasto